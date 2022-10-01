واشنطن: الجيش الأميركي مستعد لمواجهة أي احتمال في أوروبا

وقال سوليفان “نشعر بأن لدينا راهنا القدرة على الرد على أي احتمال”، مشيرا إلى أن تعزيزات عدة تم إرسالها دعما للقواعد الأميركية في أوروبا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لن “يُرهب” الولايات المتحدة وحلفاءها، منّبهًا إلى أن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن “كل شبر” من أراضيه.

وقال بايدن في مداخلة في البيت الأبيض “أميركا وحلفاؤها لن يتعرضوا للترهيب، (بوتن) لن يُخيفنا”. ثمّ توجّه إلى الرئيس الروسي قائلًا “إن أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو (…) سيد بوتن، لا تسئ فهم ما أقوله، كلّ شبر”.

وكان الرئيس الأميركي يتحدث بعيد توقيع بوتن رسميا قرارا بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، ثم وعده بتحقيق “النصر” من الساحة الحمراء في موسكو.

ووصف بايدن حفل الجمعة في الكرملين بأنه “مبتذل” وكان هدفه إظهار قوة بوتن لكنه أثبت في الحقيقة “أنه يواجه وضعا صعبا”.

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وإذ تطرق إلى مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، وعد بايدن بـ”مواصلة تقديم المعدات العسكرية” إلى هذا البلد “ليتمكن من الدفاع عن نفسه”.

كذلك، وعد بإرسال كل ما يلزم من معدات إلى موقع الانفجارات التي تعرض لها خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 “لتحديد ما حصل فعليا” بعدما وصف ما حصل بأنه “عمل تخريبي متعمد”.

وقال “سنعمل مع حلفائنا لكشف كل ما حصل. لقد بدأت بمساعدة حلفائنا في تعزيز حماية هذه البنى التحتية الحيوية”.