إيران تعلن قرب الافراج عن 7 مليارات دولار من ارصدتها المجمدة

بغداد..

أفادت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، الاحد، بقرب الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأميركا.

يأتي ذلك في وقت بقيت مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بسبب عدم قيام الأميركيين بحسم قرارهم السياسي ، لكن يبدو أن الجانب الأميركي يريد متابعة موضوع الإفراج عن عدد من رعاياه المحتجزين في إيران بالتزامن مع تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأميركا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في إطار صفقة تحرير السجناء. انتهى/25د

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