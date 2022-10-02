اجتماع نيابي يناقش استضافة وزراء الداخلية والدفاع وقادة الامن

عقدت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة النائب خالد العبيدي، لمناقشة استضافة الوزراء والقادة الأمنين المرتبط عملهم بعمل اللجنة بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب .

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ، أنه “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها مناقشة استضافة السيد وزير الداخلية، فضلا عن مناقشة استضافة اللجنة العليا واعضائها لإعادة المفسوخة عقودهم من المؤسسة العسكرية والاجهزة الأمنية”.

وتابع، أنه “وبحثت اللجنة استضافة السيد مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية والايرانية المتكررة على الأراضي العراقية”، مبينا أنه “تدارست اللجنة استضافة السيد رئيس جهاز الأمن الوطني للإطلاع آلية على عمل الجهاز”.

واوضح البيان، أنه “على صعيد متصل أكدت اللجنة على عقد اجتماعتها الدورية من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعطلة للمضي في تشريعها، مؤكدة ان تشريع القوانين هو من أوليتها في الفصل التشريعي الحالي”.

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