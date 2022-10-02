اعتقال 31 متهماً بقضايا مخدرات في نينوى والديوانية

أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال عدد من المتهمين بجرائم قتل وسرقة في بغداد وعدد من المحافظات، فيما أكدت القاء القبض على 31 متهماً بقضايا مخدرات في الديوانية ونينوى. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية، تكمنت من القاء القبض على متهم بالقتل في منطقة الحرية ببغداد، دونت اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات”.

وأضاف البيان، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على عدد من المتهمين الآخرين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل ومحال تجارية ودراجات نارية، ومطلوبين بالتزوير وقضايا جنائية مختلفة”.

وأشار، إلى “ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، ضمن الممارسات الأمنية التي أجرتها مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد”.

وأكد البيان، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

ولفت، إلى أن ” مفارز القوات الأمنية التابعة لقيادة شرطة الانبار نفذت واجبات امنية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضح البيان، أن “تلك الواجبات أسفرت عن القاء القبض على (3) متهمين بمواد قانونية مختلفة، وضبط عجلة عليها اشارة حجز، بالإضافة الى فرض غرامات على عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للتعليمات القانونية”.

وأضاف، أن “مفارز شرطة في محافظة واسط نفذت ممارسة أمنية لتعزيز إجراءات الأمن ضمن المحافظة.

ونوه، إلى “إلقاء القبض على 31 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، وتوزعت على قسم الشرطة القضائية 4، والحي 4، والعزيزية 7، والنعمانية 3، والأسرة والطفل 2، والاحداث 1، ومكافحة اجرام واسط 6، ومكافحة المخدرات 2، والسيطرات 2، بمشاركة مفارز من أفواج الطوارئ والمتفجرات والاستخبارات والمرور والأمن الوطني، بالإضافة الى ضبط 311 دراجة نارية مخالفة، وفرض 101 غرامة مرورية لعجلات مخالفة”.

وتحدث، عن ” تنفيذ قوة من قسم مكافحة الإجرام في الديوانية حملة واسعة في عموم المحافظة لملاحقة المطلوبين”.

وأفاد البيان، بأن “الحملة تضمنت نصب نقاط التفتيش المتحركة والثابتة وتدقيق أسماء المطلوبين، وأسفرت عن القبض على 13 متهما بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات المواطنين، ليتم التحقيق معهم في القضايا الموجهة إليهم من أجل عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم”.

وشدد، على “تمكن مفارز مديرية شرطة محافظة الديوانية من القبض على متهمين بحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة”.

ونوه البيان، إلى ان “العملية تمت بعد ورود معلومات عن وجود شخصين قادمين صوب مدينة الديوانية ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع ونصب كمين في سيطرة مدخل الصلاحية، وتم القبض عليهما وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

وأورد البيان، أن “مفارز قيادة شرطة محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على 18 متهما مطلوبا قضائيا صادرة بحقهم اوامر قبض وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات”.

وأردف، أن “مفارز ودرويات الشعب التابعة لمديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العاملة في عموم محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على 18 متهما مطلوبا للقضاء من الذين يقومون بترويج وبيع وتعاطي حبوب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة”.

ويواصل البيان، ان “هؤلاء المتهمين صدرت بحقهم اوامر قبض وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق مادة الاتهام”.

وكان مدير إعلام مكافحة المخدرات في بغداد العقيد بلال صبحي قد ذكر في تصريح لـ(المدى)، انه “لغاية 30 -5-2022 ألقينا القبض على 6800 متهم ومتاجر و5 ملايين حبة مخدرة”، مبينا انه “لم يؤشر في العراق قبل 2003 كدولة استهلاكية لتعاطي الكريستال والمخدرات، بل يعتبر ناقلاً لهذه المواد، وأصبح حاليا بيئة حاضنة للمخدرات تدخل العراق عن طريق الحدود البرية والبحرية وعن طريق الطائرات المسيرة جواً”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط