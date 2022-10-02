Posted on by

الاتحاد: لن نتنازل عن الجمهورية وبرهم

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني , الاحد , تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية وكذلك بمرشحه برهم صالح , مبينا ان المباحثات مستمرة بين الحزبين الا انه يتوقع عدم حصول اتفاق على مرشح واحد والحزبان سيذهبان بمرشح لكل منهما.
وقال القيادي في الحزب غياث السورجي في تصريح  , انه “بالرغم من وجود مباحثات مباشرة بين الحزبيين الكرديين اليكتي والباراتي الا ان هذه المباحثات سوف لن تسفر عن اتفاق على الذهاب للبرلمان بمرشح واحد الى قبة البرلمان ” .
وأضاف ان ” الحزب الوطني الكردستاني مازال متمسكا بشدة بمنصب رئاسة الجمهورية وكذلك بمرشحه برهم صالح ولن يتنازل عنهما مهما حصل”.
ورجح السورجي ان “تنتهي مباحثات الحزبيين الى الذهاب بمرشحين الى قبة مجلس النواب، حيث يتم الحسم عبر التصويت المباشر لاعضاء البرلمان” .
وكان تحالف الفتح أكد في وقت سابق من اليوم، ان قوى الاطار التنسيقي ستخاطب الحزبين الكرديين بوجوب حسم قضية الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع. انتهى / 25م

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close