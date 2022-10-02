الاتحاد: لن نتنازل عن الجمهورية وبرهم

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني , الاحد , تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية وكذلك بمرشحه برهم صالح , مبينا ان المباحثات مستمرة بين الحزبين الا انه يتوقع عدم حصول اتفاق على مرشح واحد والحزبان سيذهبان بمرشح لكل منهما.

وقال القيادي في الحزب غياث السورجي في تصريح , انه “بالرغم من وجود مباحثات مباشرة بين الحزبيين الكرديين اليكتي والباراتي الا ان هذه المباحثات سوف لن تسفر عن اتفاق على الذهاب للبرلمان بمرشح واحد الى قبة البرلمان ” .

وأضاف ان ” الحزب الوطني الكردستاني مازال متمسكا بشدة بمنصب رئاسة الجمهورية وكذلك بمرشحه برهم صالح ولن يتنازل عنهما مهما حصل”.

ورجح السورجي ان “تنتهي مباحثات الحزبيين الى الذهاب بمرشحين الى قبة مجلس النواب، حيث يتم الحسم عبر التصويت المباشر لاعضاء البرلمان” .

وكان تحالف الفتح أكد في وقت سابق من اليوم، ان قوى الاطار التنسيقي ستخاطب الحزبين الكرديين بوجوب حسم قضية الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع. انتهى / 25م

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط