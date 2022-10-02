الانبار تعلن قرب انجاز مشروع حيوي لإعادة حركة التبادل التجاري مع المحافظات الشمالية

الانبار..

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ،الأحد ، عن قرب انجاز مشروع حيوي لانعادة حركة التبادل التجاري مع المحافظات الشمالية من الجهة الغربية للمحافظة للمرة الاولى منذ اكثر من ٧ اعوام .

وقال العبيدي في تصريح ، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع وزارة التخطط وبدعم من صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة حققت نسبة اكثر من 80% من مشروع اعادة واعمار جسر الشهيد وحيد في منطقة جبة بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الانبار ، ضمن خطة الحكومة المحلية انعاش حركة التبادل التجاري بين محافظة الانبار والمحافظات الشمالية”.

وأضاف ان” الجهات المعنية خصصت مبلغ 8 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل جسر الشهيد وحيد الذي يبلغ طوله 400 متر ويقع على ضفاف نهر الفرات وتم تفجيره بشكل كامل من قبل عناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرة عناصر التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

وأوضح العبيدي، أن “الجسر يعد من اهم الجسور الحيوية في المحافظة كونه يربط الانبار بمحافظتي صلاح الدين ونينوى وصولا الى المحافظات الشمالية”، موضحا ان” الايام القليلة المقبلة سوف تشهد تنشيط حركة التبادل التجاري بين محافظة الانبار والمحافظات الشمالية للمرة الاولى منذ اكثر من 7 أعوام”.

وأشار الى أن “البدء بعمليات تسير اسطول لنقل البضائع من المحافظات الشمالية الى مدن الانبار ومنها الى المحافظات الاخرى متوقف على عملية اعادة اعمار جسر الشهيد وحيد واعادته للخدمة”.

يشار الى ان مسؤول محلي اكد في وقت سابق الانتهاء من اعادة اعمار وتأهيل كافة الجسور الحيوية المتضررة جراء العمليات الارهابية على الطريق الدولي السريع. انتهى/ 12أ

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