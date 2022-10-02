برشلونة ينتزع الصدارة وأتلتيكو يعود للانتصارات

انتزع برشلونة مؤقتا صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 1-صفر، السبت، في المرحلة السابعة، فيما استعاد أتلتيكو مدريد سكة الانتصارات بتعلبه على مضيفه إشبيلية 2-صفر.

وهو الفوز السادس تواليا لبرشلونة هذا الموسم، منها 4 خارج أرضه، بعدما استهل مغامرته في “لا ليغا” بتعادل سلبي أمام رايو فاليكانو، فتصدر الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يستقبل أوساسونا في أبرز مباريات الأحد.

وحصل برشلونة على جرعة معنوية كبيرة قبل رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة فريقها إنتر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مني مايوركا بخسارته الثالثة مقابل فوزين وتعادلين وبقي في المركز العاشر، علما أن رجال المدرب المكسيكي، خافيير أغيري كانوا سقطوا أمام ريال مدريد 1-4.

افتتح برشلونة التسجيل من مجهود فردي من الوافد الجديد مهاجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي الذي توغل في منطقة الجزاء قبل أن يتوقف فجأة وينقل الكرة إلى قدمه اليسرى ليسدد عكسية هزت الشباك.

وهو الهدف التاسع لمهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق في “لا ليغا” هذا الموسم، معززا صدارته لترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن مهاجم ريال بيتيس بورخا إغليسياس.

وأنقذ الحارس الألماني، مارك-أندريه تير شتيغن فريقه من هدف التعادل بعدما تدخل بكتفه الأيسر لصد تسديدة خاومي كوستا.

وحافظ تير شتيغن على نظافة شباكه خلال 538 دقيقة في الدوري، ليحطم رقمه القياسي الشخصي السابق وهو 500 دقيقة حققه في موسم 2019-2020.

وافتقد برشلونة للفعالية برغم استحواذه على الكرة بنسبة 87 في المئة مع بداية الشوط الثاني، ما دفع مدربه تشافي هرنانديس للدفع بالبرازيلي رافينيا وبيدري بدلا من أنسو فاتي والعاجي فرانك كيسيييه في الدقيقة 67 لتنشيط خط الوسط من دون أن تتغير النتيجة.

وأطلق حكم المباراة صافرته معلنا فوز برشلونة بفضل تسديدة واحدة من ثلاث بين الخشبات الثلاث، في حين فشل مايوركا في ترجمة 13 تسديدة، منها 3 على المرمى، إلى أهداف.

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