بعد المصادقة على ضم المناطق الأربعة القوات الروسية تعتقل مدير محطة زابوريجيا النووية

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قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، “إنرغوأتوم”، السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها موسكو.

وأوضحت الشركة، أنه تم اعتقال، إيهور موراشوف، وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرهودار، نحواً من الساعة الرابعة مساءً.

وأضافت “أخذوه من السيارة، واقتيد معصوب العينين في اتجاه غير معلوم”.

وصادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، على ضم أربع مناطق أوكرانية خلال مراسم أقيمت في الكرملين.

وأعلنت روسيا ضم مناطق “دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون”، بعدما أجرت ما وصفته بـ “استفتاءات”، في هذه المناطق المحتلة بأوكرانيا، بينما أكدت الحكومات الغربية وكييف، أن “التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسرياً”.

وجاء إعلان ضم المناطق الأربع، بالتزامن مع ضربة صاروخية روسية، على منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية قرب زابوريجيا، الجمعة.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، الجمعة، مقتل 30 شخصاً وإصابة 88 آخرين، نتيجة القصف الروسي.

وفي مارس، احتلت القوات الروسية، محطة زابوريجيا، التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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