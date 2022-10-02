بيان موحد للخير والبركة الثقافية يستنكر الاعمال التخريبية في كربلاء المقدسة وبعض المحافظات

استنكر بيان لفروع جمعية الخير والبركة الثقافية الاعمال الإجرامية والتخريبية التي طالت عددا من مدارس كربلاء المقدسة والممتلكات العامة في بعض المحافظات ، ومما جاء في البيان الذي صدر اليوم الأحد المصادف ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ :

تنظر جمعية الخير والبركة الثقافية بعين القلق لما يجري من اعمال تخريبية تعكر صفو السلم الاهلي والمجتمعي في كربلاء المقدسة وبعض المحافظات مثل احراق المدارس وتعطيل مسيرة زوار الامام الحسين واخيه العباس عليهم السلام.

وأضاف البيان: ان من يفعل ذلك بشكل أكيد ليس من ابناء المدينة المقدسة ولا ينتمي اليها مثلما جاء في بيان عشائر المدينة.

وأشار البيان: ان هذه الاعمال تحمل أجندات خارجية مغرضة غايتها النيل من الشعائر الحسينية وتشويه سمعة المدينة ، مثلما ان من يعتدي على الممتلكات العامة والدوائر الحكومية لا ينتمي الى هذا البلد المعطاء.

وختم البيان بدعوة القوات الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها الى إيقاف هذه الاعتداءات والقبض على الفاعلين والمحرضين بغية نيل جزاءهم العادل وفقا للقانون… فاليوم كل العراقيين في خندق واحد واعداءهم واضحين في خندق الغدر المقابل. والنصر ان شاء الله حليف ابناء العراق بوحدتهم وتكاتفهم.

حما الله العراق وافشل مخططات الأعداء

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة / فرع كربلاء المقدسة

جمعية الخير والبركة / فرع بغداد والمحمودية

جمعية الخير والبركة / فرع واسط

٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

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