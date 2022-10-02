تاريخ الفلسفة من وجهة نظر يورغن هابرماس

ترجمة د زهير الخويلدي

“عندما بلغ هابرماس عقده التاسع من حياته، أراد أن يبني مبلغًا كبيرًا، تحفة لشخص حكم عليه عصره بالعزلة الفكرية. من خلال الإصرار على هذا الجانب، فإنه يعطي لونًا متحركًا لهذا العمل الذي تكتسب عملاقته معنى غير متوقع. لقد جسّد هابرماس بامتياز الجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت هذه التي عرّفت نفسها على أنها “نظرية نقدية”. لم يدير ظهره لما كان يمكن أن يكون دليلاً لحياة فكرية كاملة. هذا الثبات بالذات، هذا العناد الذي لن يسهم قليلاً في مكانتها، سيكون له أيضًا فضيلة إنتاج عمل فلسفي من التماسك الذي لا يمكن إنكاره، بغض النظر عن تقدير المرء للتوجه الذي يتبعه. يكفي القول منذ البداية إننا لا ندرك أنفسنا بالضرورة في مقاربة هذه “النظرية النقدية” التي بدأناها قبل الحرب العالمية الثانية من خلال عمل أدورنو وهوركهايمر. لا يمكننا، في الواقع، الموافقة على هذا المفهوم للفلسفة كمعرفة كاملة، تفيض نحو التخصصات التي تعتبر مرتبطة مثل علم الاجتماع أو التفكير السياسي، وحتى علم اللاهوت. من خلال المعانقة أكثر من اللازم، فإنك تخاطر بأن لا تعانق أفضل من الصحفي الجيد. ان كتاب مثل هذا له ما يشبه نهرًا هائلاً، نوعًا من أمازون يحمل مادة كبيرة، يضيع فيه المرء أحيانًا ويمكن أن يختنق – ومن هنا جاءت الملاحظة المتكررة بأن قراءة هابرماس صعبة. ترجع هذه الصعوبة إلى درجة أقل من جفاف الجدل بقدر ما ترجع إلى الرغبة في قول كل شيء، والإعلان، والتحذير، وتقييم كل تحليل. باختصار، كتابة ما لا يقل عن تاريخ للفلسفة. لأنه من الواضح أنه ليس دليلاً كما هو، والذي سيتبع فصولًا مميزة للغاية مكرسة على التوالي لمؤلف عظيم معين، والذي سيظهر على التوالي ليحتل الأماكن تم تعيينه لها أم لا من خلال تقليد يزيد عمره عن ألفي عام. اعتبر جان بوفريه أن أفضل تعريف للفلسفة يمكن أن يتكون من قائمة بأسماء العلم، على أن يكون مفهوماً أن أي قائمة يمكن التعرف عليها من خلال الأسماء التي تستبعدها مثل تلك التي تتضمنها. في هذا المنطق، الفلسفة هي ما كتبه أفلاطون وأرسطو وديكارت وكانط … وليس كيركيغارد أو “الكتاب الدينيين” الآخرين. يأخذها هابرماس في الاتجاه الآخر. بدلاً من البدء من الأعمال التي أنتجها الأشخاص الذين تم تسميتهم “بالفلاسفة” لأسباب نحاول شرحها، يسعى إلى تحديد ما أسس المنهج الفلسفي على هذا النحو. مثل هذا المنهج مشروع تمامًا عندما يتعلق الأمر بالرياضيات. من الممكن بالفعل تحديد اللحظة التي ينتقل فيها المرء من ممارسات الحساب أو القياس إلى إظهار النظريات المفاجئة أو المتناقضة. سيقال بالتالي أن فيثاغورس (أو المدرسة التي اتخذت هذا الاسم كشعار لها) أسس الرياضيات من خلال ذكر النظرية التي لا تزال مرتبطة بها. يمكن تعريف الرياضيات باستخدام طريقة تفكير معينة لخدمة نوع معين من المشاكل، مثل استخراج الجذر التربيعي لرقم ليس مربعًا. أي شخص يكرس نفسه للرياضيات يدخل في مشكلة يمكن تعريفها بدقة والتي يخضع لها. هل يوجد شيء يمكن مقارنته بالفلسفة؟ يريد هابرماس أن يُظهر أن هذا هو الحال بالفعل. نظرًا لأنه مثقف للغاية، ولم يقرأ كثيرًا فحسب، بل فكر كثيرًا أيضًا، فمن الواضح أنه لا يكتب أخطاء فادحة. وبالتالي، فإن أي خلاف لا يمكن أن يؤدي إلى تسليط الضوء على نقاط مشكوك فيها إلى حد كبير. يمكن أن تتعلق المناقشة فقط بالمشروع نفسه، والحالة الذهنية التي تحكمه، والنتيجة المتوقعة أو المأمولة على الأقل. كما يستند تاريخ الفلسفة الذي يريد هابرماس كتابته إلى مفهوم “الفترة المحورية” المستعارة من كارل ياسبرز. هذا – الذي لم يندرج مقاربته بالضبط ضمن “النظرية النقدية” – كان حساسًا لـ “محور الدوران الذي يسارع حوله تاريخ العالم فجأة”. كان يفكر في “الثورات التي حدثت بشكل مستقل عن بعضها البعض خلال الفترة القصيرة نسبيًا بين 800 و200 قبل الميلاد”. ترتبط التبادلية بالبطء العام للتاريخ البشري خلال آلاف السنين التي استمرت عصور ما قبل التاريخ. في الصين، والهند، وبلاد فارس، وفلسطين، واليونان، يلاحظ ياسبرز ظهور كبار المفكرين الذين “يدرك الإنسان وجوده في مجمله، بذاته وحدوده”. يرى هابرماس في هذه الملاحظة تصميم برنامج بحثي، وتتمثل إحدى مزاياها في توسيع التركيز إلى عالم الحضارات. ولذلك فهي يقترح الانخراط في هذا المنظور “دراسة مقارنة للحضارات”. سيكون تاريخًا للفلسفة لأن هذا “التمزق المعرفي، الذي يحدث على نطاق عالمي”، يقود من الأساطير إلى اللوغوس. ومن هنا من المحتمل أن يصدر الحكم على مثل هذا الكتاب، والذي يمكن أن يثير إعجاب طموحه وكذلك يثير غضبًا بسبب العرض المفرط للبعد البؤري. لا يقتصر الطموح على إنتاج تفسير كوني لأصل الفكر الفلسفي بالمعنى الواسع. إنها أيضًا مسألة تفكير حول ما يمكن أن يكون للحداثة “ما بعد الميتافيزيقية” كما يمكن مقارنتها بعملية “علم الفلسفة”. “جنيالوجيا لفكر ما بعد الميتافيزيقي” هو جزء من هذا المنظور: فهم الماضي البعيد لتقييم الحاضر بشكل أفضل كمقدمة للمستقبل. حتى لو استطعنا أن نأسف لأن كورش، أول ملك للملوك، يتنكر في زي كيروس المجهول، فلا يمكننا أن نلوم المترجم على تحيزه العام للالتزام عن كثب بعادات اللغة الألمانية. من المؤكد أن هذه الكلمات الطويلة تؤدي إلى إبطاء قراءة الناطقين بالفرنسية، لكن إزالتها من شأنه أن يضر بالنبرة الهابرماسية التي تمت صياغتها بشكل جيد. يمكننا بالتأكيد وضع الأشياء بطريقة أبسط، حتى لو كان ذلك يعني النظر فقط في الهيكل العظمي للكتاب. عندما ظهر كونفوشيوس الصينيون، ولاو تسي، وتشوانج تسيو، ومؤلفو الأوبانيشاد الهندي خلال حياة بوذا، والزرادشت الفارسي، وأنبياء إسرائيل، وهوميروس، ومفكري ما قبل سقراط، بطريقة متزامنة نسبيًا، هذا لا يمكن تعريف طريقة التفكير الجديدة على أنها فلسفية وليست دينية. من الواضح أن التقليد الفلسفي ينبع منه وأنه ليس فلسفة بالفعل بالمعنى الدقيق. تتكون “الجنيالوجيا” التي كرس هابرماس نفسه لها تحديدًا في محاولة رؤية كيف انتقلنا من نمط التفكير هذا إلى الفلسفة. هذه “الكيفية” لا تقع ضمن المجال النظري الوحيد، كما لو كانت مجرد مسألة ملاحظة “التكافل الوثيق بين الفلسفة اليونانية والتوحيد”. نحن لسنا في منهج يمكن مقارنته بصياغة قانون الحالات الثلاث بواسطة أوغست كونت، وهو مؤلف نادر الوجود في الأفق الفكري لـ “النظرية النقدية” الألمانية. إن “السؤال الفلسفي” الذي طرحه هابرماس هو تحديد “كيف ينبغي فهم الطابع العلماني للعقل فيما يتعلق بالتقاليد الدينية”. على عكس الفكرة الفرنسية للعلمانية، الناتجة عن صراع دام قرونًا ضد السلطة السياسية للفاتيكان، فكر الألمان في انفصالهم عن روما على أساس الإصلاح اللوثري، الذي كان موضوع “العلمنة” في إطاره. مثل العلمانية الفرنسية، فهي تشكل استقلالية فيما يتعلق بسلطة البابوية، ولكن بدون بعد غير ديني، على العكس من ذلك يمكن للمرء أن يقول. ومن هنا بعض سوء التفاهم المتبادل، ففي هذه الرغبة في “الانفتاح على التقاليد الدينية”، يقترح هابرماس التفكير في العلمنة فيما يتعلق بالتنمية والازدهار. يبدو أنه من الممكن تطوير أن “المجتمعات ذات التشريب الديني القوي، كقاعدة عامة، تبنت شكل الدولة للإمبراطورية”. نحن لا نواجه خطابًا ماديًا يود أن يرى في “السياسة” حقيقة الدين. الأمور أكثر كونية: إذا كانت “النظرية النقدية” مهتمة بالأديان، فذلك لأن هذه “لعبت دورًا تأسيسيًا في هيكلة الأشكال الأولى للحياة الاجتماعية والثقافية”. يبقى أن نبين كيف، وهذه الدراسة المتعمقة هي التي تجعل الكتاب ممتعًا للغاية. لأنه من الواضح أنه لا يكفي أن نعلن، من لوثر إلى كانط، أن “إصلاح اللاهوت أرسى الأساس المؤدي إلى الفكر ما بعد الميتافيزيقي”، يجب على المرء أن يظهر بدقة وفقًا لأي عملية. يقوم هابرماس بذلك، معتمداً على كلٍ من الاعتبارات التي يعتبرها الجميع فلسفية، وعلى التحليلات اللاهوتية والاقتصادية والسياسية. باختصار، “أنثروبولوجيا الثقافة” بأكملها. من بين أكثر الاعتبارات موحية، نلاحظ الفرضية القائلة بأن “القصص الأسطورية كانت قبل كل شيء ثمار تفسير لاحق للطقوس تم إجراؤها أولاً بشكل حدسي ثم أصبحت غير مفهومة”. هناك العديد من الأشياء المثيرة التي يمكن استخلاصها من هذا النهر الهابرماسي الكبير، حتى إذا كانت فداحة ذلك تعني أنك ربما لن تغوص فيه مرتين.” بقلم مارك ليبيز

المصدر:

Le fleuve Habermas, par Marc Lebiez, En attendant Nadeau, Journal de la littérature, des idées et des arts, numéro 148, le 5 avril 2022

Lien : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2022/04/05/fleuve-habermas-histoire-philosophie

Jürgen Habermas, Une histoire de la philosophie. Trad. de l’allemand par Frédéric Joly. Gallimard, 864 p.

كاتب فلسفي

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