تكريم ليلى علوي في مهرجان فيلم المرأة بسلا

كرم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا المغربية الممثلة المصرية ليلى علوي في افتتاح دورته الخامسة عشرة مساء الإثنين، والمخرجة الفرنسية من أصل مغربي سيمون بيتون والمخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورور.

وشاركت ليلى، متابعيها بـ صور من تكريمها عبر حسابها على إنستغرام.

وعقب الكلمات الرسمية لمنظمي المهرجان وتقديم لجان التحكيم بالفضاء الثقافي والسينمائي “هوليوود” بحي كريمة، قدمت يسرى شهواد الأستاذة بمعهد الموسيقى والفن الكوريغرافي فقرة فنية على آلة القانون.

يشمل برنامج المهرجان مسابقة للأفلام الروائية الطويلة بعشرة أفلام، وللأفلام الوثائقية بـ5 أفلام، فيما تتنافس على “جائزة الجمهور الشبابي” 5 أفلام روائية مغربية طويلة و6 أفلام مغربية قصيرة.

كما يشمل البرنامج “بانوراما سينما جنوب الصحراء” لتكريم الأصوات النسائية في أفريقيا بالتزامن مع اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية 2023-2022، وتشمل 8 أفلام من بوركينا فاسو، والنيجر، والغابون، وأفريقيا الوسطى، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، وتشاد.

ويعقد المهرجان ورشتي تدريب حول “التربية على الصورة” و”الكتابة السينمائية” ويطرح كتباً عن المرأة والسينما منها “حياة بالأبيض والأسود” للأديبة والشاعرة عائشة عمور و”أشلاء ذاكرة سينمائية” للكاتب والمخرج سعد الشرايبي.

وتحل سينما السنغال “ضيف شرف” الدورة بفيلم “أتلانتيك” للمخرجة ماتي ديوب الحاصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان 2019 إضافة إلى 3 أفلام أخرى من إنتاج 2013 و2014 و2019.

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