(حايط انصَـيـّـص) مهداة الى ثوار تشرين

ميسون الرومي
هـذا (العراق) الچان هيـبه اوتـرافـَه
-(حايط انصَـيـّـص) صار مَحَّد يِخافـَه
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مَحَّـد يِخافـَه حيـف .. والكـل تـنـِهـشـَه
-(قُمـْبـر) اوكومه اسلاح .. امن الجَو تضربه
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امن الجَو تضربه اتراك ويـّاهـّه إيران
كـِتلوْ شعبنه اشرار.. رَوْعـَـوْ السكان
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رَوْعـَـوْ شعبنه اشرار محـَّـد يـِكعـْـهم
سـافـل حرامي اليوم .. للوطن يحكم
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للوطن يحكم حيـف لملوم اجانـَه
موت اوخراب اديار اشبعنه مهانه
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اشبعنه مهانه اوذل .. صار النه عقدين
واللي گبلهه اعقود .. شو جـَـنـَّـه ميتين
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شو جـَـنـَّـه مـِـتـْـنـَـه ليش نتحـَـمـّـل الذل
من الظلم والجور شـو .. صرنه منـخل
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عيشة ظلم ياناس .. والنفط مبيـوگ
عند الغرب الفلوس .. والبلد محروگ
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هدَّوْ علينه اذناب ! خربوْ وطنه
صار العراق ارماد ! بالفگرعشنه
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بالفگر عشنه اسنين .. ضاگت علينه
هبّ الشـباب اليوم .. لازم نعـيـنـَه
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هب الشباب اليوم .. يـنقـذ وطـَـنـَّه
الولدك تصير أسـْـوارْ .. ها يا شعبنه
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-(تشرين) هذا الثار .. يـِعـْـدل الميزان
الثـوره نـار اونـور.. وابـكـل الأزمان
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وانحاسـب (الأوغـاد) والبـاع الاوطان
يضويي العراق ايشع بـ (اطيافه) للوان
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بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين المجيدة
1 / تشرين الأول / 2022
ســــــــتوكهولم