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(حايط انصَـيـّـص) مهداة الى ثوار تشرين

ميسون الرومي

هـذا (العراق) الچان هيـبه اوتـرافـَه
-(حايط انصَـيـّـص) صار مَحَّد يِخافـَه
***
مَحَّـد يِخافـَه حيـف .. والكـل تـنـِهـشـَه
-(قُمـْبـر) اوكومه اسلاح .. امن الجَو تضربه
***
امن الجَو تضربه اتراك ويـّاهـّه إيران
كـِتلوْ شعبنه اشرار.. رَوْعـَـوْ السكان
***
رَوْعـَـوْ شعبنه اشرار محـَّـد يـِكعـْـهم
سـافـل حرامي اليوم .. للوطن يحكم
***
للوطن يحكم حيـف لملوم اجانـَه
موت اوخراب اديار اشبعنه مهانه
***
اشبعنه مهانه اوذل .. صار النه عقدين
واللي گبلهه اعقود .. شو جـَـنـَّـه ميتين
***
شو جـَـنـَّـه مـِـتـْـنـَـه ليش نتحـَـمـّـل الذل
من الظلم والجور شـو .. صرنه منـخل
***
عيشة ظلم ياناس .. والنفط مبيـوگ
عند الغرب الفلوس .. والبلد محروگ
***
هدَّوْ علينه اذناب ! خربوْ وطنه
صار العراق ارماد ! بالفگرعشنه
***
بالفگر عشنه اسنين .. ضاگت علينه
هبّ الشـباب اليوم .. لازم نعـيـنـَه
***
هب الشباب اليوم .. يـنقـذ وطـَـنـَّه
الولدك تصير أسـْـوارْ .. ها يا شعبنه
***
-(تشرين) هذا الثار .. يـِعـْـدل الميزان
الثـوره نـار اونـور.. وابـكـل الأزمان
***
وانحاسـب (الأوغـاد) والبـاع الاوطان
يضويي العراق ايشع بـ (اطيافه) للوان
———————————————
بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين المجيدة
1 / تشرين الأول / 2022
ســــــــتوكهولم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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