(حايط انصَـيـّـص) مهداة الى ثوار تشرين

ميسون الرومي

هـذا (العراق) الچان هيـبه اوتـرافـَه

-(حايط انصَـيـّـص) صار مَحَّد يِخافـَه

***

مَحَّـد يِخافـَه حيـف .. والكـل تـنـِهـشـَه

-(قُمـْبـر) اوكومه اسلاح .. امن الجَو تضربه

***

امن الجَو تضربه اتراك ويـّاهـّه إيران

كـِتلوْ شعبنه اشرار.. رَوْعـَـوْ السكان

***

رَوْعـَـوْ شعبنه اشرار محـَّـد يـِكعـْـهم

سـافـل حرامي اليوم .. للوطن يحكم

***

للوطن يحكم حيـف لملوم اجانـَه

موت اوخراب اديار اشبعنه مهانه

***

اشبعنه مهانه اوذل .. صار النه عقدين

واللي گبلهه اعقود .. شو جـَـنـَّـه ميتين

***

شو جـَـنـَّـه مـِـتـْـنـَـه ليش نتحـَـمـّـل الذل

من الظلم والجور شـو .. صرنه منـخل

***

عيشة ظلم ياناس .. والنفط مبيـوگ

عند الغرب الفلوس .. والبلد محروگ

***

هدَّوْ علينه اذناب ! خربوْ وطنه

صار العراق ارماد ! بالفگرعشنه

***

بالفگر عشنه اسنين .. ضاگت علينه

هبّ الشـباب اليوم .. لازم نعـيـنـَه

***

هب الشباب اليوم .. يـنقـذ وطـَـنـَّه

الولدك تصير أسـْـوارْ .. ها يا شعبنه

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-(تشرين) هذا الثار .. يـِعـْـدل الميزان

الثـوره نـار اونـور.. وابـكـل الأزمان

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وانحاسـب (الأوغـاد) والبـاع الاوطان

يضويي العراق ايشع بـ (اطيافه) للوان

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بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين المجيدة

1 / تشرين الأول / 2022

ســــــــتوكهولم

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