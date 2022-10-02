رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس البرلمان العراقي يؤكدان على التنسيق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، السبت ، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي “الخطوات القادمة” للمجلس ، حيث اكد الجانبان على العمل الجماعي والتنسيق بين الأطراف السياسية كافة في سبيل تحقيق الاستقرار في البلاد.

بيان لرئاسة إقليم كوردستان: قال أن نيجيرفان بارزاني استقبل المندلاوي ، وقدم له التهاني على فوزه بثقة مجلس النواب العراقي وانتخابه نائباً أول لرئيس المجلس.

كما بحث الجانبان، وفق البيان ، آخر تطورات الوضع السياسي في العراق والخطوات القادمة لمجلس النواب.

وأكد نيجيرفان بارزاني والمندلاوي على “العمل الجماعي والتنسيق بين الأطراف السياسية كافة في سبيل تحقيق الاستقرار وتخطي العقبات التي تقف في طريق العملية السياسية، على أساس المصالح العليا للبلد وحماية مواطنيه والأخذ بحقوقهم ومطالبهم المشروعة”.

واُنتخب المندلاوي خلفاً للنائب الأول القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الذي قدم مع 73 نائباً من كتلته استقالاتهم بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر بعد ان وصلت العملية السياسية الى طريق مسدود اثر إصرار الصدر على تشكيل حكومة اغلبية وطنية ورفض الإطار التنسيقي واصراره على انه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة .

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