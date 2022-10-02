رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي ذوي 5 من مقاتلي البيشمركة فقدوا حياتهم في حادث سير

قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، السبت ، تعازيه الى ذوي 5 من مقاتلي قوات البيشمركة فقدوا حياتهم في حادث سير.

وقال رئيس الحكومة في برقية تعزية ” بأسف بالغ تلقيت نبأ فقدان 5 من مقاتلي البيشمركة (طاهر كاكةولا ، سرور أنور ، اردلان جمال ، توانا نصرالدين ، جمال جلال) لحياتهم اليوم في حادث سير مؤسف خلال عودتهم من أداء واجباتهم “.

مضيفاً ” اقدم تعازي ومواساتي لعوائلهم واشاركهم احزانهم ، وادعو العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان”.

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