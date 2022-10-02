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سياسي كردي: إيران استغلت حالة الضعف واستهانت بالسيادة العراقية

وصف السياسي الكردي لطيف الشيخ، الأحد، الرد العراقي على القصف الإيراني بالضعف، مبينا ان طهران تستغل سكوت بغداد لشن المزيد من الهجمات ضد اربيل والسليمانية.

وقال الشيخ في حديث إن “إيران استغلت حالة الضعف العراقي واستهانت بالسيادة العراقية لتستمر في عدوانها”.

وأضاف أنه “من غير المعقول هذا السكوت الإيراني على مايجري من قصف يومي على مناطق مختلفة في أربيل والسليمانية”، مبينا ان “العدوان تتحمله الحكومة الاتحادية في بغداد كونها المعنية بالرد وحفظ سيادة البلاد”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد دعا، الحكومة الى  انهاء العدوان الايراني والتحرك عبر الدبلوماسية للاحتجاج على استمرار القصف

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