طراكيات والسبح ضد التيار المائي بعد ان تم تجفيف الماء وركنوا للسبح فضائيا

*^*^*^ السلم المجتمعي وسياسة الطاسة والحمام والاسبقية لتحقيق احلام حيتان البحر الناشف المر :::- اكو وحدة متزوجة بس حبابة حيييل وساكنة في شقة بعمارة

‘‘ يعني .. من مثيرات الجدل عله كولة المثقفين ‘‘

وكل يوم من يطلع زوجها لشغله يصعدلها واحد شكل شي زغار وشي اكبار من كل الأنواع والتوجهات

‘‘يعني.. صايرة وحدة وطنية عله كولة المستقلين

بحيث الناس الساكنه بالعمارة ملوا ولعبت نفسهم من كثرة الي تدخل العمارة على هذه الحبابة الصايرة بعمارتهم ملتقى جماهيري

‘‘ يعني .. توافقية وطنية على كولة الحزبيين ‘‘

وبيوم من الايام كلولها كافي ترى راح انفضحج

‘‘ يعني .. ايلوحون ابملفات الفساد عله كولة البرلمانيين

بس ماكو فايدة لما دزولها خبر احنا قررنا نجتمع بالليل ونجي نگول لزوجك ترى واحد صاعد واحد نازل

‘‘يعني .. يضربون بيد من حديد عله كولة المصلحين ‘‘

المهم منعولة الوالدين خافت وكالت خل الگه فره زينه للسالفة

‘‘يعني .. غطاء دستوري عله كولة المشرعية ‘‘

واشتغل تفكير بنت ابليس وجابت موس حلاقة وطيرت نص من حاجبها

ومن رجع زوجها كامت تبجي وادگ وتلطم

فسألها زوجها : گللها هاا شبيج حبيبتي شكو .. اشصاير .. دفهميني ؟

گلتله : جاي اعدل بحواجبي وكصيت حاجبي وجوارينا كلهم يضحكون عليه ويصيحون وراي ‘‘واحد صاعد واحد نازل‘‘

‘‘ يعني ..تسقيط سياسي عله كولة الاعلاميين ‘‘

هذا هم المعدل صعدت الغيره براسه وطگت دمارات المرجله بجسمه وصعد عرق الناموس فلكف ساطور اللحم وطلع بنص العمارة يصيح : مناعيل الوالدين مرتي واحبها ‘‘ واحد صاعد واحد نازل ‘‘ انتوا شعليكم .. معليكم بيها والي يندك بيها النوب اسوي بي الي مايتسوى وارجعه أب– ‘‘ للمربع الاول .. عله كولة السياسيين‘‘

الناس هم سمعت وكلمن غلس وسد بابه وطب جوه لان مثل متعرفون طلايب وعطاوي وفصول وشكاوي وقط بمختلف انواعه لهذا قرر الجميع السكوت حقنا للدماء ودعما لرصانة الوحدة الاجتماعية

‘‘ يعني .. حفاظا على التجربة الديمقراطية على كولة الديمقراطيين‘‘

وذاگ الطاس وذاگ الحمام

*^*^*^ (( يقول وبعد تفكير عميق بالشمندفر بان الفرات ينبع من مصر ولربما من نهر مصف بيجي الذي تبخر لرذاذ ليصب بايران ,,,,واخر يقول دجلة ينبع من ايران وبحكم المارد والقمقم ))نهر دِجْلَة نهر ينبع من جبال طوروس، جنوب شرق الأناضول في تركيا ويعبر الحدود السورية التركية، ويسير داخل أراضي سوريا بطول 50 كلم تقريباً، ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند قرية فيشخابور. يتفرع دجلة إلى فرعين عند مدينة الكوت هما نهر الغراف والدجيل. كان نهر دجلة يلتقي بنهر الفرات عند القرنة في جنوب العراق بعد رحلته عبر أراضي العراق ليكوّنا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي، ولكن تغير مجرى الفرات في الوقت الحاضر وأصبح يلتقي بنهر دجلة عند منطقة الكرمة القريبة من البصرة، ويبلغ طول مجرى النهر حوالي 1,718 كيلومتر. ينبع من تركيا ومعظم مجراه داخل الأراضي العراقية بطول يبلغ حوالي 1400 كيلو متر، وتصب خمسة روافد فيه بعد دخوله الأراضي العراقية وهي: الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالى. وهذه الروافد تجلب إلى النهر ثلثي مياهه. أما الثلث الآخر فيأتي من تركيا ويصب آخر رافد في دجلة، وهو نهر ديالى جنوب بغداد بمسافة قصيرة. ثم يتعرج ويتهادى بالتدريج حتى يصل إلى أرض منخفضة ومنبسطة حتى يلتقي بنهر الفرات توجد أكثر أراضي العراق خصوبة في المنطقة القريبة والواقعة بين نهري دجلة والفرات، ويوفر النهران المياه اللازمة للري. يعيش معظم سكان العراق في هذه المنطقة، وتقع بغداد، أكبر مدن العراق وعاصمتها، على نهر دجلة. يتم تخزين المياه المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية بالقوة المائية في السدود المقامة عل طول النهر في العراق وأهمها سد الموصل. تبحر القوارب الصغيرة في نهر دجلة، إلا أن الجزء الأكبر من النهر ضحل مما لا يتحمل إبحار السفن الكبرى. كانت منطقة دجلة والفرات موقع إحدى حضارات العالم الأولى، التي نشأت في سومر عام 3500 ق.م. تقريبًا. وازدهرت الحضارة الآشورية وغيرها من الحضارات القديمة في تلك المنطقة. وتوجد آثار العاصمة الآشورية على نهر دجلة.

الفرات هو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسيا وأكبر نهر في الصفيحة العربية، وينبع النهر من جبال طوروس في تركيا ويتكون من نهرين في آسيا الصغرى هما مراد صو (أي ماء المراد) شرقاً، ومنبعه بين بحيرة وان وجبل أرارات في أرمينيا، وقره صو (أي الماء الأسود) غرباً ومنبعهُ في شمال شرقي الأناضول. والنهران يجريان في اتجاه الغرب ثم يجتمعان فتجري مياههما جنوبا مخترقة سلسلة جبال طوروس الجنوبية. ثم يجري النهر إلى الجنوب الشرقي وتنضم إليه فروع عديدة قبل مروره في الأراضي السورية ليجري في الاراضي العراقية ويلتقي بنهر دجلة في منطقة كرمة علي ليكون شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. ومن خصائصه أنه هو ونهر النيل يعدان أغزر نهرين في الوطن العربي. ويدخل نهر الفرات في الأراضي السورية عند مدينة جرابلس، وفي سوريا ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور وثم يمر في محافظة الرقة ويتجه بعدها إلى محافظة دير الزور، ويخرج منها عند مدينة البوكمال. ويدخل أراضي العراق عند مدينة القائم في محافظة الأنبار ليدخل بعدها محافظة بابل ويتفرع منه شط الحلة ثم يدخل نهر الفرات إلى محافظة كربلاء ثم إلى محافظة النجف ومحافظة الديوانية ثم محافظة المثنى ثم محافظة ذي قار ليتوسع ليشكل الأهوار، ويتحد معه في العراق نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 90 ميلا (120 كم ) لتصب في الخليج العربي. ويبلغ طول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرب في العراق حوالي 2940 كم منها 1176 كم في تركيا و610 كم في سوريا و1160 كم في العراق، ويتراوح عرضه بين 200 إلى أكثر من 2000 متر عند المصب. ويطلق على العراق بلاد الرافدين لوجود نهري دجلة والفرات بها.

*^*^*^الجكارة ” من بعد نصب ” كطف قبل محافظ الديوانية زهير الشعلان عن دولة القانون

محافظ السماوة عن دولة

القانون احمد منفي يفتتح

عمي دولة القانون جاي يبدعون وان شاء الله يكملون نصب ( النفاضة ) بمحافظة بابل علمود تكمل التحفة الفنية بعنوان (شابع قهر وادخن )

المشاريع المستقبلية لمحافظة المثنى تتضم نصب المصاصة والمقطاطة والمجلافة والعلاكة

المصادر اكدت ان دولة القانون تبحث تطوير الاستراتيجية العمرانية وتزيل النفاضة والجداحة والجكارة وتستبدلها بجكارة الكترونية

*^*^*^هل تعل تعلم إن عدد أفراد حماية عمار الحكيم يبلغ 1613 شخص من ضمنهم ۱۹۲ ضابط برواتب شهرية تبلغ مليارين و٤٩٣ مليون و ۸۳۳ دينار عراقي وتبلغ سنوياً 30 مليار دينار من خزينة الدولة علماً أن عمار لا يحمل أي صفة حكوميـة سوى إنه رئيس حزب «ديني» المركز الوطني لكشف الفاسدين في العراق

*^*^*^ نصيحة من البلد الجار ايران لرفع معنويات العراقيين ومزيدا من الانزلاق

برغم الفقر والجهل والتخلف اللي انتو فيه إلا أن العالم كله بيتآمر عليكم

*^*^*^علي اكبر أكبر اسمه الحقيقي محسن علي

محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس

مجلس النواب بديل حاكم الزاملي الذي انتخبة مجلس النواب يوم أمس.

ولايتي لديه الجنسية الايرانية كون امه

إيرانية هو من مواليد 1968 وتخرج من

جامعة الفراهيدي الي هو رئيسها يعني

(مرجان احمد مرجان) بسنه وحدة

تخرج وحصل على الشهاده بعد

السقوط (شهاده كلك) دخل الكلية وهو عمره 45 سنة وشهادته اعدادية

وجامعة الفراهيدي جامعة اهلية وهو رئيسها وحصل على الشهادة منها

رشح في هذه الانتخابات و حصل

على 5 آلاف صوت فقط خسر الانتخابات لكن بعد انسحاب

الكتلة الصدرية من مجلس النواب جاء

به الإطار التنسيقي الى مجلس النواب

ويملك أيضا مصرف الفراهيدي الذي

يغسل أموال الاحزاب السياسية الفاسدة

*^*^*^الحكومة الغبية حتى تعقد جلستها السخيفة المتآمرة، كان عليها تعطيل الدوام وليس ترك الناس عالقين في الشوارع.. فادعاء أن الأمور طبيعية لن يغير من حقيقة الأوضاع المزرية التي يعيشها الناس في ظل حكمهم الأبله الرديء.. خلي نحچي بالعامية من القهر.. اللي طالعين على شغلهم يعرفون منظر الشوارع الآن ويفهمون مدى الذلة من تظل واگف بنفس البقعة ساعة حتى تتحرك خطوة وترجع توگف ساعة بس اهم شي قائد عمليات بغداد يؤكد مداخل بغداد مفتوحة والجسور مفتوحة والحياة سعيدة وتكدر تسلي نومتك بالشارع بسماع فيروز حتى تحلي صباحك وتنطيك جرعة تفاؤل وطاقة

ايجابية.. فعلا وحقا وصدقا هذا البلد أسوأ مكان للعيش، لأنه ليس أسوأ من أن تعيش في وطنك بلا كرامة!

*^*^*^هاشمي رفسنجاني يقول عندما شاهدت المعارضة العراقية الموجودة في ايران كيف تعدم الأسرى العراقيين وتعذبهم ايام الحرب الايرانية العراقية بدئت اشكك بوطينيتي وولائي لايران بسبب ولاء ووطنية هؤلاء لايران بشكل يفوق العقل والتصور

*^*^*^ كشف صحفي معتقل في سجن “إيفين” بإيران؛ عن ارتباط طهران بعلاقات وطيدة وحميمية مع إسرائيل، وذلك من خلال مقابلات تمكن من إجرائها مع عناصر من الموساد، مشيرًا إلى أنّ التصريحات النارية بين الحكومتين مجرد مسرحية.

وأكّد الصحفي الإيراني نادر كريمي، المعارض لحكومة الرئيس الإيراني نجاد، في مقال نشره موقع “العربية نت”، أنّ الحرب بين إيران وإسرائيل “لا تتجاوز الحرب الكلامية، التي أوهمت المسلمين أن الجمهورية الإيرانية أحد ألد أعداء إسرائيل، وأهم حماة الفلسطينيين في العالم“.

وأشار كريمي إلى أنّه توصل إلى تلك المعلومات من خلال عملاء الموساد، سبق والتقى بهم في تركيا وأجرى 20 ساعة من المقابلات على مدى شهرين، وأنّه سيسجل هذه الاعترافات في كتاب عقب خروجه من السجن.

وأوضح كريمي، أنّ حكومتي إيران وإسرائيل حولتا الصحفيين إلى أداة للنفخ في بالون العداء بين البلدين، وإلى أدوات مثيرة في مسرحية التخاصم بينهما إلا أن ثمة واقعاً آخر خلف ستار هذه التمثيلية بحيث تبدو العلاقات ملتهبة على السطح ودافئة خلف الستار في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة.

وكشف الصحفي الإيراني المعارض، عن شراء إيران لبضائع إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه “في الوقت الذي تستخدم إيران لغة غاضبة ضد إسرائيل ولصالح الشعب الفلسطيني المظلوم، فإنهم يقدمون على شراء البضائع الاستهلاكية الإسرائيلية ويختارون في تعاملاتهم شركات من أصول إسرائيلية، وبهذا يرفدون اقتصاد البلد الذي ينعتونه بالعدو“.

وأشار كريمي، إلى ما اعتبرها صفقات بين إسرائيل وإيران منذ الحرب العراقية الإيرانية حيث يقوم وسطاء إيرانيون بشراء أسلحة وأجهزة غربية غالية الثمن بمساعدة وسطاء إسرائيليين .

وألمح إلى دخول وخروج عملاء إسرائيل بجوازات غير إسرائيلية إلى إيران ويلتقون بأصدقائهم تحت مرأى وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية بحرية تامة، حسب قوله.

وكشف الصحفي الإيراني المعتقل، أن إيران تستغل بعض الطلاب الفلسطينيين الموجودين على الأراضي الإيرانية لإرغامهم على التجسس على المجموعات الفلسطينية والسفارات العربية في طهران، مستشهدًا بطالب فلسطيني تحول إلى المذهب الشيعي وكلفته وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية مهمة التجسس على سفارتي الأردن والسودان في طهران.

ونقل كريمي عن خبراء وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية قولهم: “من الضروري وجود كيان إسرائيلي يطلق بين الحين والآخر حرباً كلامية، ويغامر بتصرفاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الأرضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتستعرض عضلاتها وتطبق سياساتها في البلدان العربية“.

يشار إلى أن نادر كريمي من المعارضين لحكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وهو من جرحى الحرب العراقية الإيرانية حيث كان عضوًا في قوات الحرس الثوري الإيراني وترأس لفترة تحرير صحف منها “سياست روز” و “جهان صنعت” ومجلة “كزارش“.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن عشرة أعوام وبعد استئناف الحكم قبل عامين ونصف خفض إلى خمسة أعوام.

*^*^*^ تمنيات !!!علينا أن نشكر الله لعدم استجابته لدعائنا على الكفار بالهلاك والدمار على مدار الف واربعمائة عام وإلا كنا اليوم نسكن الخيام ونسافر على البغال والحمير ونتواصل بالحمام الزاجل ونتداوى بالحبة السوداء وبول البعير…

اریدها علمانية الدينية

*^*^*^ الرئيس الزيمبابوي موغامبي سجن شابين مثليين – متزوجين وقال لن تخرجا حتى تنجبا طفلا…

— امكانية فتح الانسداد وتوسيع مساحة المشاركة وبالامكانيات الذاتية .

*^*^*^ترامب يكشف 35 الف ايميل ومحادثات بين حكومة اوباما و

قاسم_سليماني !! الآن ينشر على تويتر أميلات هلاري كلينتون ويتبين فيها اتفاق امريكي ايراني بتدريب داعش وادخاله للعراق وكان الاتفاق بين اوباما وايران والمالكي خلق تنظيم ارهابي يسيطر على المدن السنية الثائرة ودعم هذا التنظيم وتسليحه وتدريبه لتبرير تدمير المدن فوق رؤوس ابنائها واجتياحها وتبرير التغيير

الديموغرافي فيها وان فضائح ايميلات هيلاري كلينتون والتنسيق مع ايران لادخال داعش الى العراق وحرق المحافظات الغربية الصورة الاكثر تداولاً اليوم في الصحافة العالمية هيلاري كلينتون والخامنئي يرقصان على انغام جثث العراقيين . وقد بدأت الخارجية الأميركية بأمر رئاسي بدأت نشر هذه ..

الوثائق .

ابو الدهين وسياسة الفررات ..محمد الحلبوسي *^*^*^

يجب أن يتضمـن جـدول أعمـال جـلسـات الحـوار الوطني المقبلـة جـمـلـة مـن الأمـور التـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي :

– تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد

أقصاه نهاية العام المقبل .

– انتخاب رئيس الجمهورية .

– اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية. – إعادة تفسير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بـحـكـم هذه

المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 .

– إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

– إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب .

– تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

– إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صن…

*^*^*^إيران… تعلن الإفلاس رسميا .. إيران تطرح الدينار العراقي في مصارفها المحلية… راح يصير العراق مثل لبنان… مجاعه

