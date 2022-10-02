فرنسا تؤكد استمرار دعمها وصداقتها لشعب كوردستان

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، أنها ستواصل دعمها وصداقتها لشعب كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني لوفد فرنسي رفيع.

وجاء في بيان لمقر الرئيس بارزاني: أن الرئيس البارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون.

وأشار البيان إلى أنه في الاجتماع الذي حضره أيضا اوليفييه ديكوتيني، القنصل الفرنسي في أربيل، ثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، الدور الحكيم للرئيس بارزاني حيال أوضاع العراق وإقليم كوردستان، مبيناً أن الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق، وتبادلا وجهات النظر حول الاتفاق الذي توصل إليه الإطار التنسيقي والسنة والكورد على أساس الدستور.

وبشأن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على أراضي إقليم كوردستان، عد الجانبان الهجوم على المدنيين وقصف المدارس والمواقع المدنية «جريمة خطيرة».

وأضاف البيان أنه في جانب آخر من اللقاء، شكر الرئيس بارزاني الشعب والحكومة الفرنسية على دعمهم للشعب الكوردي خلال الأوقات الصعبة، خاصة أن وصول الرئيس الفرنسي هولاند خلال هجوم داعش على كوردستان كان دليلا واضحا على الصداقة بين الشعبين الفرنسي والكوردي.

ومن جهته قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، إن بلاده ستواصل دعم الشعب الكوردي وصداقته بحسب البيان نفسه.

ونوه البيان إلى أنه في ختام اللقاء قدم الوفد الضيف وسام البرلمان الفرنسي للرئيس بارزاني.

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