فعالية وطن تراث للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين



اختتم يوم الاربعاء فعالية “وطن وتراث”، الذي اقامته جمعية التراث باعضائها الدكتورة الباحثة نجلاء الخضراء والاستاذ صبحي موسى والذي أقيم في مقرّ الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين لمدة ثلاثة أيام وشملت نشاطات الفعالية معرض لمجموعة ابداعات تراثية بمشاركة كل من الفنانيين:

فواز الشعراني- انس غنام- نعمة خالد- رنا قنواتي- نعمة خالد- ذكرى علي- عبير باكير- منى ابو الخير- امل حفار- جمانة منلا- سماح حسون- مريم الخلف- عماد وردة – فرح سوقيه- حسناء سعيد- رائدة دودكي- رنده بخاري- – ميساء ذكار- هدى بتلو- سناء عبد المجيد- ميساء دهمان- صباح الراعي- الاء الزرابيلي

حيث اختتم اليوم الثالث بامسية وطنية للفنان الملتزم يوسف عبدو الذي اجاد وأبدع في غناء باقة من أجمل القصائد الوطنية وغيرها من الأغاني الملتزمة…

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