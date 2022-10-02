كندا تدين “بشدة” الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

وتدعو طهران للكف عن تقويض استقرار المنطقة

قالت كندا انها تدين “بشدة” الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان ، ، داعية طهران الى عدم مهاجمة جيرانها.

وقالت الحكومة الكندية في بيان لها ” تدين كندا بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران على إقليم كوردستان العراق ، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين”.

وأضافت ” تقدم حكومة كندا تعازيها لجميع المتضررين”.

واردف البيان ” تدعو كندا إيران إلى الامتناع عن مهاجمة جيرانها والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

مشدداً ، إن ” هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية ، وتعرض حياة المدنيين للخطر “.

وختم البيان ، بالقول ” ستواصل كندا وقوفها إلى جانب الشعبين العراقي والإيراني في مواجهة عنف النظام الإيراني المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان”.

هذا وتعرّضت مقرات أحزاب كوردية إيرانية معارضة داخل إقليم كوردستان ، الأربعاء ، للقصف من جانب مسيّرات إيرانية مفخخة وصواريخ بالستية ، واستمرت الهجمات حتى وقت الظهر.

وطال القصف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في ناحية كوية (كويسنجق) شمال العاصمة أربيل، كما استهدفت الهجمات مقر حزب “كوملة” المعارض ، في قرية زرگويز ضمن حدود محافظة السليمانية ، ومقر حزب الحرية الكوردستاني في منطقة شيراوا القريبة من ناحية بردي (آلتون كوبري) الواقعة على الطريق بين أربيل وكركوك ، ومخيماً للاجئين من شرقي كوردستان في قضاء كويسنجق (شمال العاصمة أربيل) وخلفت هذه الهجمات نحو 50 شهيداً وجريحاً بينهم نساء واطفال.

وكان الحرس الثوري الإيراني تبنّى الهجمات التي بدأت عند الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي لإقليم كوردستان ، مؤكّداً أنه استخدم الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية الانتحارية في عمليات القصف .

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