مسؤول فرنسي رفيع: شرف لي أن استقبلني والد الأمة الكوردية مسعود بارزاني

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون، أنه كان شرفاً كبيراً له أن استقبله «والد الأمة الكوردية مسعود بارزاني».

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون، أعرب في تغريدة على تويتر عن افتخاره باستقباله من قبل الرئيس بارزاني، وقال: «كان شرفًا لي أن استقبلني بعد فترة طويلة والد الأمة الكوردية مسعود بارزاني، الرئيس السابق لإقليم كوردستان، الذي سمحت له حكمته ونفوذه بلعب دور مهم في العراق».

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