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المرور العامة: افتتاح مجسر الربيعي بعد انتهاء أعمال الصيانة

اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين عن فتح جسر الربيعي بالكامل.

وذكر بيان للمديرية  انه “تم فتح جسر الربيعي بالكامل امام حركة سير المركبات بعد ان تم اكتمال اعمال الصيانة  التي أجريت عليه. انتهى 25ن

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