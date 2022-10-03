الموسوي: حكومة الكاظمي تستغل وضع الشارع للاستمرار في السلطة

اكدت النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي، السبت، ان حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي تعول بشكل كبير على الشارع المحلي للاستمرار في مهامها اطول فترة ممكنة.

وقالت الموسوي في تصريح ، ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي يستغل وضع الشارع وما يشهده من تظاهرات مستمرة للبقاء طويلا في السلطة بعد عدم ضمانه التجديد لولاية ثانية”.

واشارت الى ان “الكاظمي يعمل دعم الفوضى وارباك الشارع لتقويض عمل السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس النواب لضمان عدم اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية والمتمثلة برئاستي الجمهورية والوزراء”.

وتابعت الموسوي، ان “على القوى السياسية الاسراع بحسم امرها بشأن الاستحقاقات الدستورية لمغادرة تصريف الاعمال والمجيئ بحكومة كامل الصلاحية قادرة على ادارة البلادة في ظل الظروف الحالية “.

وفي وقت سابق اليوم السبت، اتهم عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أطرافا داخلية وخارجية باستغلال الأوضاع الحالية بهدف تأجيج الوضع في العراق.انتهى/25ق

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط