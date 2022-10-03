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النقد الدولي: 41 مليون شخص عربي مهددون بخطر انعدام الغذاء

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن 41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي.

وقالت كريستالينا جورجيفا، خلال ندوة “العمل معاً لمعالجة انعدام الامن الغذائي” في العاصمة السعودية الرياض، إن “41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، في حين أن 48 دولة معرضة لأزمة الغذاء العالمية، نصفها معرض للخطر”.

ولفتت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي “سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع الراهن”. انتهى 25ن

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