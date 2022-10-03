رحلة أردوغان لتلقي العلاج في تل أبيب

متابعة: صبا العنزي

بحسب التقرير الإخباري لموقع جاوا نيوز في دولة كوسوفو واستناداً إلى مواقع إسرائيل الإخبارية

في 25 من شهر مايو لعام 2022 وفقا لطلب مولود جاوش أوغلو وزيرالخارجيه التركي في زيارته لإسرائيل قام فريق طبي إسرائيلي بزيارة تركيا لغرض علاج رجب طيب أردوغان.

حيث يتواجد ملفه الطبي في مركز شيبا رمات جان الطبي، قد تكون زيارة أردوغان المقبله ليست رحلة سياسية ودبلوماسية فقط بل قد تكون أيضا رحلة طبية.

أجرى رجب طيب أردوغان عملية ناجحة للقولون في نوفمبر لعام 2011 في إسطنبول بحسب مصادر مطلعة عن ملف أردوغان الصحي حيث أظهرت نتائج تحليل القولون إنه مصاب بورم بريز الحميد.

ما يعني أن لديه نوعا متطوراً من ورم الحميد وهو مقدمة لسرطان القولون إلي أن أردوغان يبدو قلقا بشأن عودة سرطان القولون لديه أيضا وقد يعاني من أمراض عصبية حادة وإنه في مثل هذة الحالة حذر جداً ويحاول الظهور بحذر شديد وحركة هادئة، وهو حريص جدًا على الحفاظ على توازنه أمام الكاميرات.

من الجدير بالذكر أن كان هناك لقاء وهو الأول منذ فترة بين يائير لبيد رئيس وزراء إسرائيل ورجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا يوم الثلاثاء في القاعة العامة للأمم المتحدة.

وربما من مخرجات هذا اللقاء أن الوزارة الخارجية الإسرائيلية وافقت يوم الإثنين على تعيين إيريت ليليان سفيرة جديدة في تركيا بعد مرور شهر على تجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تسليم مهمة علاج أردوغان للاطباء الإسرائيليين معبرة عن مدى العلاقة بين تركيا وإسرائيل وأن هذا الخبر يؤكد مدى تدهور صحة أردوغان وقد يكون موت أردوغان ضربة قاسية لتركيا في وضعها الحالي.

المصدر:

https://javanews.al/udhetimi-i-erdogan-ne-izrael-jo-vetem-politik-dhe-diplomatik-por-edhe-mjekesor