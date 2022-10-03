ريال مدريد يتعثر امام اوساسونا في البرنابيو ويترك الصدارة لبرشلونة

نجح أوساسونا في إيقاف قطار انتصارات ريال مدريد، بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، على ملعب الميرنجي “سانتياجو برنابيو“.

وسجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 42، بينما سجل كيكي جارسيا هدف أوساسونا في الدقيقة 50.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 19 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، ورفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

بدأت المباراة بمحاولة من تشواميني، الذي سدد كرة من داخل المنطقة، وتصدى لها حارس أوساسونا في الدقيقة 5.

وصوب مونكايولا لاعب أوساسونا كرة قوية تصدى لها أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 27.

وجاء الرد سريعا من فينيسيوس جونيور بتسديدة أمسك بها بسهولة حارس مرمى أوساسونا في الدقيقة 28.

وكاد عبد الصمد الزلزولي جناح أوساسونا أن يسجل هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 32، بتسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن.

ومرر فينيسيوس جونيور كرة من الطرف الأيسر، إلى داخل منطقة الجزاء لزميله كريم بنزيما الذي سدد كرة على الطائر لامست القائم الأيمن في الدقيقة 37.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 42، حيث أرسل كرة من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس وسكنت الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح كيكي جارسيا في تسجيل هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 50، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة وسدد كرة رأسية سكنت أقصى يمين الحارس أندري لونين.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد في الدقيقة 56، انبرى لتنفيذها ديفيد ألابا، وسدد كرة مرت أعلى مرمى أوساسونا.

وصوب رودريجو لاعب ريال مدريد كرة أمسك بها سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا في الدقيقة 65.

وتدخل ديفيد جارسيامدافع أوساسونا بعنف على كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد داخل المنطقة، ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء للفرنسي، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه جارسيا.

وانبرى بنزيما للتسديد في الدقيقة 79، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية، وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني للميرنجي.

وسجل بنزيما هدفا في الدقيقة 80، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وصوب ميندي لاعب ريال مدريد كرة قوية، تصدى لها سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا في الدقيقة 87.

وأهدر ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد، فرصة تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 92، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد كرة رأسية مرت أعلى العارضة الأفقية.

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