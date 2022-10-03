غلوبال ريسيرج : فشل امريكا في سوريا دفعها لارتكاب عقوبة جماعية ضد شعبها

المعلومة/ ترجمة..

اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ان فشل الولايات المتحدة وحلف الناتو في تغيير النظام في سوريا دفعها الى ارتكاب جريمة العقوبة الجماعية ضد الشعب مما دفع الكثير من الذين كانوا يصدقون باكاذيب امريكا سابقا الى العودة لدعم الحكومة في دمشق لانها المصدر الوحيد للخدمات الاساسية والاستقرار.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” ووفقا للامم المتحدة فان ما يقرب من ثلثي محطات معالجة المياه ، ونصف محطات الضخ ، وثلث أبراج المياه قد تضررت بسبب أكثر من عقد على الهجمات الارهابية والعقوبات الامريكية الظالمة على البلاد “.

وتابع ان ” السوريين يعانون في الشتاء من نقص الوقود بسبب احتلال امريكا لابار النفط ونهبها لثروة البلاد وعقوباتها التي تمنع استيراد المحروقات حيث تقف الولايات المتحدة وراء المجاعة والظلام والطاعون والبؤس والسرقة والخطف وتدمير الأمة”.

وقال الكاتب الاردني حسن سميك إن ” “الاطفال السوريين دون سن العاشرة لم يرو بلدهم في سلام وإذا ظلوا يعانون من الجوع ومحرومين من الرعاية الطبية الأساسية في بلد لا توجد فيه فرص اقتصادية ، فقد يصبحون في نهاية المطاف الجنود المشاة لتفشي الإرهاب الجديد في الشرق الأوسط “.

واوضح التقرير انه ” رغم كل تلك المعاناة مازال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل يصر على العقاب الجماعي للشعب السوري بالقول إن الاتحاد الأوروبي “لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد” فيما جددت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوباتها على سوريا.

واشار الى ان ” العقوبات الأمريكية الأوروبية لم تحقق هدافها ، لكنها زادت من معاناة الشعب السوري وما لم يتم رفع العقوبات ، لن تتمكن سوريا من إعادة البناء وسيكون شعبها مرتبطًا بشكل ميؤوس منه بخطة الولايات المتحدة والناتو للحفاظ على الفوضى على أنها الوضع الراهن”. انتهى/ 25 ض

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