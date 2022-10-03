مشددا على متابعة أوضاعهم.. السيد الغانمي يوجه بإعادة تأهيل وترميم منازل النازحين المدمرة في ديالى

استنادا الى توجيهات وزير الهجرة والمهجرين وكالة وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، والتي تشدد على فروع الوزارة كافة بتفقد أوضاع النازحين والعائدين والوقوف على أهم احتياجاتهم، باشرت كوادر الوزارة في محافظة ديالى ببرنامج إعادة تأهيل وترميم الدور المهدمة في قريتي عرب فارس والعكيدات التابعة لقضاء المقدادية، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.

حيث يتضمن البرنامج شمول العوائل العائدة في هذه القرى بمنح مالية لمساعدتها في إعادة ترميم وتأهيل منازلها المدمرة، بواقع ٧٩ منزلا في قرية عرب فارس و ١٨ منزلا في قرية العكيدات.

كما شمل البرنامج ايضا، اعادة صيانة شبكات الكهرباء ومحطات الماء، فضلا عن تجهيز القرى بالمولدات الكهربائية.

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