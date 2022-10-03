مطالبات بتطبيق قانون لنزع الطفل الثالث من حضانة الاسرة لمواجهة الزيادة السكانية بمصر

مقترح باصدار قانون لنزع حضانة الطفل الثالث من الاسرة بمصر لمواجهة الانفجار السكانى

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية مجلس النواب المصرى لتشريع قانون يبيح نزع حضانة الطفل الثالث من الاسرة المصرية حال انجاب الاسرة لاكثر من طفلين خلال 10 سنوات

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الحل الوحيد لمواجهة الانفجار السكانى بمصر هو تطبيق قانون يحظر على الاسرة المصرية انجاب اكثر من طفلين لمدة 10 سنوات او الانجاب بالرخصة وحال تجاوز عدد الاطفال 3 اطفال يتم نزع حضانة الطفل الثالث من الاسرة ووضعه بمؤسسة رعاية اجتماعية

واشار ان نزع حضانة الطفل الثالث من الاسرة المصرية سيكون اكبر رادع للاسر المصرية لعدم انجاب اكثر من

طفلين خلال فترة 10 سنوات وسيقضى على الزيادة السكانية بشكل جذرى

وجدير بالذكر ان عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل 104 مليـــون نسمة بزيادة سكانية قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 221 يومــــاً مما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريباً.

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