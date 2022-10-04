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العامري يدعو الحكومة العراقية لإجراء تحقيق “فوري” حول انهيار المختبر في الكرادة

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الحكومة العراقية الى اجراء تحقيق فوري حول حادثة انهيار مبنى التحليلات المرضية بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد، مشيرا الى ضرورة معرفة اسباب الانهيار.
وقال العامري في بيان، السبت (1 تشرين الأول 2022)، انه “تلقينا بأسف وحزن بالغين خبر انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ببغداد”، مثمناً “الجهود الاستثنائية التي تبذلها وحدات الدفاع المدني والحشد الشعبي لإنقاذ العالقين تحت الركام”.
ودعا العامري “الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار المبنى الذي تهاوى رغم انه من المباني الحديثة”، مبيناً انه “دليل على عدم مراعاة الشروط الهندسية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة”.
رئيس تحالف الفتح وجّه تعازيه في البيان الى ذوي الضحايا بقوله “نعزي ذوي ضحايا الحادث الاليم، وندعو الله ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.
في وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انقاذ 13 شخصاً من تحت ركام مبنى تجاري منهار في العاصمة بغداد.
وقالت الخلية في بيان لها، اليوم السبت، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد”.
واضافت ان “فرق الدفاع المدني مازالت تواصل عملية البحث والانقاذ”.
وازدادت في السنوات الأخيرة حوادث انهيار المباني في البلاد، حيث يعزو متخصصون ذلك الى اهمال أصحاب المباني والشركات المنفذة الى شروط السلامة في البناء.
وفي شهر آب الماضي شهد انهيار مزار قطارة الامام علي، والذي اسفر عن مصرع ثمانية اشخاص، وفق الدفاع المدني.
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