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القوات الأوكرانية تستهدف وسط دونيتسك براجمات “هيمارس” الأمريكية

القوات الأوكرانية تستهدف وسط دونيتسك براجمات

أعلن في دونيتسك عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية حي فوروشيلوفسكي وسط دونيتسك باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية طراز “هيمارس”.

وأضافت المصادر أن صاروخا واحد أطلق على حي فوروشيلوفسكي المركزي الساعة 17:29.

وفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار، فقد أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخين آخرين باتجاه وسط مدينة دونيتسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي أحدهما بينما سقط الآخر في حي مركز التسوق “غرين بلازا”.

وتمت الإشارة إلى احتمالية أن تكون الضربة الصاروخية على المدينة باستخدام منظومة صواريخ متعددة الإطلاق “هيمارس”.

المصدر: تاس

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