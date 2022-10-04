اليوم : الثلاثاء ( 4 – 10 – 2022 ) الذكرى الثلاثين لتأسيس والعيد الوطني الرسمي لكلية ( المعارف الجامعة الرائدة )

كتب : د . خالد القره غولي ..

العراقيون جميعا وأغلب العرب والكثير من دول العالم يعرفون كلية المعارف الجامعة في الأنبار قبل ( 30 ) عاماً ليس لأنها ترتبط بالمحافظة الأكثر شهرة في العالم ، الأنبار، أو لأن الكلية الاهلية الجامعة إحتلتها بتخطيط وتعمد مدروس قوات العدو الداعشي ومن ثم حررها الجيش العراقي الباسل بمعركة شرسة نقلتها جميع وسائل الإعلام في العالم , بل لأن الكلية الجامعة ومنتسبيها وشم متجول بين قواميس العلم يحملون فضلا على إختصاصاتهم العلمية والإنسانية وسامة فكرية وتواضعا أخلاقيا قل نظيره بين جامعات العالم وكلياتها الاهلية متحملين ما لم يتحمله أقرانهم ولو بنسب ضئيلة جداً .. كيف إعتلى تدريسيو كليتنا منصة التفوق وهم يعملون بصمت ؟ مُنحت كلية المعارف الجامعة الاعتبار والاعتراف الرسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بأمرها المرقم (561) في 18/ ربيع الثاني/ 1414هـ الموافق 4/ 10/ 1993م موقع كلية المعارف الجامعي في مدينة الرمادي أرض واسعة المساحة , رائعة المنظر تحيط بها ابنية وبنايات كبيرة و نادي كبير ورائع خاص للطلبة الاعزاء , وملاعب وقاعات وصالأت رياضية تواجهك في مدخل كلية المعارف الجامعة وتحيط بك أينما تتجول .. فمنذ تأسيس الكلية الجامعة وبدء الدراسة فيها إستمر منتسبو وطلبة الكلية بالتدفق إلى اقسام الكلية العلمية والتعليمية والانسانية والرياضية ، وتحولت الكلية إلى ملاذ علمي لطلبة الانبار والعراق لتطوير قدراتها العلمية وتعزيز مشاركاتها في تقديم الخدمة للمجتمع , كلية المعارف الجامعة هي كلية خاصة في العراق ومقرها في محافظة الانبار ( الرمادي ) وافقت على تأسيسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بموجب قانون الكليات الاهلية بتاريخ 18ربيع الثاني 1414 هـ الموافق ( 4 – 10 – 1993 ) الكلية تخضع لاشراف الوزارة في الجوانب العلمية وتخضع لرقابة المالية شانها شأن مؤسسات الدولة وقد خرجت الكلية افواج عديدة من الطلاب وتضم الكلية اقسام : اللغة العربية ، القانون ، العلوم المالية والمصرفية ، اللغة الانكليزية ، علوم الحاسبات ، هندسة تقنيات الحاسبات ، قسم الهندسة المدنية ، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة , قسم تقنيات المختبرات الطبية , وقسم التمريض , وقسم الصيدلة , وقسم طب الاسنان الجديد ان شاء الله .. جميع المقبولين في الكليات الأهلية في العراق عليهم الإلتزام بشرطٍ أساس قبل دخولهم الصف الأول والقبول في أي كلية أو أي قسم وهو دفع الأجور أو ما يُسمى بالأقساط الدراسية وهو ما يُضاف إلى الشروط الأخرى كالشهادة الإعدادية والإستثناء من بعض الشروط كالعُمر والمعدل .. والتعليم الأهلي في العراق تزامن مع إستحداث التعليم الرسمي في جميع المراحل منذ رياض الأطفال وحتى الشهادة الجامعية، والكليات الأهلية في العراق تخرَّجَ فيها عددٌ كبير من الطاقات العلمية والتخصصية التي لعبت دوراً بارزاً في تطوير وتعزيز مكانة التعليم العالي في العراق بشكل عام ، ومن الأمور الغريبة أنَّ التعليم الأهلي في العراق لم تتم الإشارة لإيجابياته بما يستحقه إعلامياً على الأقل مع أنَّ هناك عدداً كبيراً من الإعلاميين المتميزين من خريجي الجامعات والكليات الأهلية، وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع وما قد يُثيره من إعتراض من البعض لابدَّ لنا من الـتأكيد على إنَّ من لديه طموحاً مشروعاً وهدفاً سامياً يريد أن يحققه فله ما أراد بغض النظر عن توصيف هذه الكلية أو تلك .. ولأنني كنتُ من أوائل من وقف على تأسيس الدراسات المسائية في جامعة الأنبار مثلاً في السنة الدراسية 1993- 1994 ( وهي مقاربة للتعليم الأهلي) رأيتُ الكثير ممن قُبلوا فيها ، فاتهم قطار التعليم منذ زمنٍ طويل والبعض الآخر تفوق على أقرانه في الدراسات الصباحية بعد تخرجه .. وهم الآن زملاء أعزة معنا في سلك التدريس الجامعي ويمتلكون فضلاً على شهاداتهم العليا بتفوق طبائع وسماتٍ أتمنى للكثير من طلبتنا الآن أن يقتدي بها .. التعليم الأهلي فرصة كبيرة لمن لم تتحقق طموحاته في إكمال دراسته لشتى الظروف رغم الإعتراضات المتزايدة يوماً بعد يوم على بعض قوانين التعليم الأهلي أو معاييره كزيادة مبالغ القبول وعدم وجود تخصصات حاكمة وإنتشار الضعف الإداري والعلمي في بعض الكليات المستحدثة بعد عام 2003 ، وبداية التعليم الأهلي في العراق بدأت في عام 1963 وتأسيس أول كلية أهلية جامعة في العراق مالبث أن تغير إسمها إلى الجامعة المستنصرية في عام 1968 وفي عام 1974 صدر القرار المرقم بــ ( 102) الخاص بإعادة تنظيم الجامعات لتصبح الجامعة المستنصرية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي .. وفي عام 1988 تأسست بعض الكليات الأهلية بصورة منفردة حتى صدور قانون الجامعات والكليات الأهلية في عام 1996 وكان عدد الكليات آنذاك ثمان كليات هي المعارف الجامعة في الرُمادي والمنصور الجامعة في بغداد والتراث الجامعة في بغداد والمأمون الجامعة في بغداد وكلية بغداد للعلوم الإقتصادية في بغداد وكلية شط العرب الجامعة في البصرة وكلية اليرموك الجامعة في ديالى وكلية الحدباء الجامعة في الموصل ، هذه الكليات تخرج فيها عددٌ كبير من التخصصات الإنسانية والعلمية وتعدُّ أساس بناء مؤسسة مستقلة في العراق تطلب تغيير إسمها من الجامعات والكليات الأهلية إلى التعليم العالي الأهلي بعد موافقة مجلس النواب في 18 – 7 – 2016 على إصدار قانون بهذا الشأن نتيجة لزيادة عدد الجامعات والكليات الأهلية وتوسيع أعداد قبول الطلبة فيها .. كلية المعارف الجامعة من الكليات الأهلية الراقية العريقة وللذين يجهلون تاريخ الكلية فقد تأسست في عام 1993 وبدأت الدراسة الفعلية فيها في السنة الدراسية 1993- 1994 في قسمي اللغة العربية والقانون , أما كلية المعارف الآن وبعد عودتها إلى موقعها الأصل في مدينة الرُمادي ومباشرة أغلب طلبتها بالدوام للسنة الدراسية 2016 – 2017 والكلية الرائعة يقود دفتها الاخ الزميل الاستاذ الدكتور يعقوب ناظم احمد عميد الكلية المحترم والاستاذ الدكتور احمد عبد الملك السعدي معاون السيد العميد للشؤون العلمية المحترم والاستاذ الدكتور حسام الجوهري الباشا معاون السيد العميد للشؤون الادارية المحترم والسادة الزملاء رؤ ساء الاقسام كافة والزملاء الاعزاء التدريسيين الافاضل وموظفو الكلية الرائعين : ومن الله التوفيق .. والسلام

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