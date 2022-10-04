بعد ان اثار تصميمه جدلاً.. اتحاد الكرة يقرر تغيير شكل كأس السوبر للبطولة المقبلة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، عن عزمه الاتفاق مع المصمم الفنان أحمد البحراني لتغيير تصميم شكل كأس السوبر بعد اللغط الكبير الذي حدث حول شكله والذي سلم مؤخرا لنادي الشرطة بعد تغلبه على نادي الكرخ.

وقال عضو الاتحاد و المتحدث الرسمي باسمه احمد الموسوي في حديث ، ان “الاتحاد يحترم كثيرا رأي الجمهور ويقدر اعتراضه عليه وعليه فأن القرار اخذ لان يتم تغيير شكل الكأس الذي سيسلم للفريق الذي يحصل عليه في البطولة القادمة (كأس السوبر العراقي) إضافة إلى أن المصمم البحراني سيعمل على تهيئة شكل جديد لدفع الدوري الممتاز للموسم المقبل لتكون تلك الدروع ثابتة للمواسم الماضية سيما بعد ان تم تصميم شكل لكأس العراق نال استحسان الجميع وسيبقى هذا التصميم للمواسم المقبلة”.

وبين الموسوي ان “اتحاد الكرة قد لايرى اي مشكلة بشكل الكأس الذي سلم مؤخرا للشرطة بعد تغلبه على الكرخ لكنه يحترم رأي الجمهور بضرورة تغيير شكله بعد الاعتراضات عليه”، مشيرا الى انه “ليس مهما ان يكون سعره 300 الف او 100 الف لكن المهم الكأس سجل في خزينة القيثارة فكثير من الدول لاتعتبر ان شكل الكأس مهم وإنما التركيز على مايمنح من جوائز مالية للفريق الفائز وهذا ما حصل من منح جوائز للفريق الفائز”.

وأثار شكل كأس السوبر العراقي الذي منح للشرطة جدلا كبيرا بين الجمهور بعد تشبيهه بصور عديدة لبعض التحفيات في المنازل.

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