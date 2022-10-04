رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح الاثنين 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى أربيل.

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من الملفات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتأكيد على ضرورة الحوار من أجل تذليل العقبات إزاء المشاكل بين الجانبين.

كذلك شهد اللقاء طرح عدد من الصعوبات والقضايا التي تمس شعب إقليم كوردستان، ومعيشته اليومية، وقد اتفق الجانبان على أن الأولوية يجب أن تكون إلى جانب مصلحة المواطنين بمكوناتهم كافة، وما ينالهم من حقوقهم ومستحقاتهم الدستورية في الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية، وباقي الخدمات الأخرى في جميع أرجاء البلاد، ومن ضمنها إقليم كوردستان.

وأكد اللقاء على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، والتعاطي مع جميع الملفات بجدية، وتوفير كل الظروف للحوارات البناءة التي تفضي إلى حلول واقعية على أساس الدستور.

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