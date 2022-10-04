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وفد نادي سباهان الإيراني يصل محافظة النجف الاشرف

بغداد
وصل مساء اليوم قادما من مدينة أصفهان الإيرانية، وفد نادي سباهان الإيراني إلى مدينة النجف الاشرف عبر مطارها الدولي.

وتضم بعثة الفريق الإيراني 40 شخصاً يمثلون فريق كرة القدم دون 19 عاماً (فئة الشباب) وكان في استقبالهم في المطار  إدارة نادي النجف الرياضي متمثلة بنائب رئيس النادي رزاق وهاب وأمين السر باسم محمد وعضو الهيئة الإدارية علي نايف الغزالي.

وجرت مراسيم الاستقبال بأجواء جميلة وتقديم باقات الورود، بعدها تم مرافقة الوفد إلى حيث مقر اقامته في فندق النجمة الذهبية وسط المدينة.

وستستمر زيارة الوفد خمسة أيام  وفق منهج معد من ضمنه مباراتين وديتين. انتهى/ 25 ل

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