إنتر يسقط برشلونة في سان سيرو

انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من أمام ضيفه برشلونة، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب سان سيرو، بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز هاكان كالهانجولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2.

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونخ (9 نقاط)، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

إنتر كاد أن يسجل هدفا مبكرا بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة السادسة أبعدها دفاع برشلونة لتصل إلى كالهانجولو الذي أطلق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تألق فيها تير شتيجن حارس برشلونة، الذي أبعدها بأطراف أصابعه لركنية.

وفي الدقيقة 14، حصل برشلونة على ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، لتجد كريستينسن الذي قابل العرضية برأسية باتجاه المرمى لكنها كانت ضعيفة لتصل سهلة لأيدي الحارس أونانا.

الدقيقة 20 شهدت اعتراضات عديدة من لاعبي والجهاز الفني للإنتر، بعد لمسة يد على مدافع برشلونة داخل المنطقة، قرر الحكم فيها استكمال اللعب، قبل أن يعود لتقنية الفيديو التي كشفت وجود حالة تسلل على لاوتارو قبل لمسة اليد.

وفي الدقيقة 28 أحرز كوريا الهدف الأول في اللقاء لصالح الإنتر، بعد تمريرة في عمق الدفاع إلى كوريا الذي انطلق من منتصف الملعب ليراوغ الحارس شتيجن ويضع الكرة بالشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم.

بيدري نجم وسط برشلونة، مر بشكل رائع من وسط الإنتر لينطلق ويمرر الكرة إلى ديمبلي في الناحية اليسرى، ليراوغ كالهانجولو ويطلق تسديدة قوية تضرب الشباك الجانبية لمرمى الإنتر بالدقيقة 36.

وفي الدقيقة 45+2، أحرز الإنتر الهدف الأول في المباراة بعد كرة سريعة نفذها النيراتزوري من الناحية اليمنى من دارميان شتتها الدفاع لتصل إلى ديماركو بالجهة اليسرى، ليمررها إلى كالهانجولو أمام منطقة الجزاء، ليطلق التركي تسديدة أرضية زاحفة على يمين حارس برشلونة شتيجن.

أجرى سيموني إنزاجي، المدير الفني للإنتر، تبديل أول في الدقيقة 56 بخروج خواكين كوريا ونزول دجيكو، في ظل معاناة خواكين من إصابة في الشوط الأول.

وكاد ديمبلي الذي انتقل للعب بالجبهة اليسرى أن يسجل التعادل لبرشلونة في الدقيقة 60، بعدما استلك الكرة داخل المنطقة ليطلق تسديدة صاروخية تألق فيها أونانا لتلمس يده وتضرب القائم الأيمن.

وتمكن بيدري في الدقيقة 67 من معادلة النتيجة للبارسا بعد لعبة وصلت إلى ديمبلي في الناحية اليمنى الذي مرر كرة عرضية لداخل المنطقة، أخطأ فيها أونانا الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ لتمر من أمامه وتصل إلى بيدري ليضعها بالشباك.

وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ليقرر إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على البديل أنسو فاتي، بعدما لمست الكرة يده قبل وصولها لبيدري.

وأنقذ إريك جارسيا مدافع برشلونة، مرمى فريقه من فرصة هدف محقق للنيراتزوري، بعد هجمة مرتدة مررها باريلا بكرة ساحرة في عمق الدفاع إلى لاوتارو الذي كاد أن ينفرد بالمرمى لولا تدخل جارسيا الذي أبعد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 85، حصل البارسا على ركلة ركنية من جهة اليسار، نفذت داخل المنطقة لتمر من أمام الجميع، وكادت أن ترتطم بدومفريس أمام مرمى فريقه، لكن المدافع نجح في الابتعاد بصعوبة شديدة من أمام الكرة لتمر لخارج الملعب لركنية.

وأضاع جيرارد بيكيه فرصة رائعة لتعديل النتيجة بالدقيقة 88، بعد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة نفذها ديمبلي داخل المنطقة، ليقابلها بيكيه برأسية ممتازة لكنها مرت بجوار المرمى.