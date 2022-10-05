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الاتحاد الوطني يطرح السيناريو المتوقع لجلسة اختيار رئيس الجمهورية

حدد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الثلاثاء، السيناريو المتوقع لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وقال كاكائي في تصريح ، إنه “السيناريو الأقرب الى الواقع وفق المعطيات الحالية هو دخول الحزبين الديمقراطي والاتحاد بمرشحين الى قبة البرلمان”.

واضاف، أنه “يجب على رئاسة البرلمان تحديد موعد لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية دون النظر الى الخلاف الكردي”.

وتابع كاكائي، أن “الاتحاد همه الاول هو مصلحة الشعب العراقي لذلك لا يجب ان تبقى الاختلافات تعرقل استكمال الاستحقاقات الدستورية”.

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