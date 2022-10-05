التحالف والبيشمركة يناقشان أمن كوردستان

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أهمية عمليات الإصلاح داخل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة هذه العمليات لضمان أمن الإقليم.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة،: أن «رئيس المستشارين العسكريين في التحالف الدولي بإقليم كوردستان الكولونيل سوريا زار اليوم وزارة البيشمركة واجتمع مع وكيل الوزارة سربست لزگين».

وناقش الاجتماع بحسب البيان «الأحداث الأخيرة في إقليم كوردستان وتأثيرها على أمن الإقليم والعراق، إضافة الى مناقشة الأوضاع في العراق والمخاطر على أمن إقليم كوردستان».

وجرى التباحث أيضا حول «مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية والقضايا المتعلقة بإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة».

وأشار وكيل وزارة البيشمركة سربست لزگين إلى أن «توحيد القوات ضمن وزارة البيشمركة مستمر، وقد تم حل جميع المشاكل المتعلقة بميزانية هذه القوات التي أصبحت تحت مظلة الوزارة».

وثمن الجانبان خلال اللقاء «عمليات الإصلاح داخل الوزارة»، مؤكدين على ضرورة الإسراع فيها.

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