المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين

جنيف‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬نالت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬السابقة‭ ‬أنجيلا‭ ‬ميركل‭ ‬جائزة‭ ‬نانسن‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬بسبب‭ ‬تصميمها‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬طالبي‭ ‬لجوء‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬تتولى‭ ‬مهامها‭. ‬وكانت‭ ‬ألمانيا‭ ‬قد‭ ‬استقبلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1,2‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬وطالب‭ ‬لجوء‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬أزمة‭ ‬المهاجرين‭ ‬الناجمة‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬فيليبو‭ ‬جراندي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬مساعدتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬حياتهم،‭ ‬أظهرت‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬شجاعة‭ ‬أخلاقية‭ ‬وسياسية‭ ‬كبرى‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬ميركل‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬منصب‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬آنذاك‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬يضع‭ ‬قيمنا‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬إنه‭ ‬واجب‭ ‬إنساني‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬جراندي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬حين‭ ‬يتخذ‭ ‬السياسيون‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬للعمل‭ ‬ويعملون‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لتحديات‭ ‬العالم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬إلقاء‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬الآخرين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬قيادة‭ ‬حقيقية‭ ‬تناشد‭ ‬إنسانيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬وتقف‭ ‬بحزم‭ ‬ضد‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬الخوف‭ ‬والتمييز‮»‬‭. ‬شددت‭ ‬لجنة‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬انه،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أرغموا‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬كانت‭ ‬ميركل‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬وراء‭ ‬جهود‭ ‬ألمانيا‭ ‬الجماعية‭ ‬لاستقبالهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬استحدثت‭ ‬جائزة‭ ‬نانسن‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬سنويا‭ ‬عام‭ ‬1954‭ ‬تكريما‭ ‬لأول‭ ‬مفوض‭ ‬سام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬النرويجي‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬فريدجوف‭ ‬نانسن‭ ‬وعمله‭ ‬المميز‭ ‬لصالح‭ ‬اللاجئين‭. ‬ستتسلم‭ ‬ميركل‭ ‬جائزتها‭ ‬و150‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وسيتمّ‭ ‬تكريم‭ ‬أربعة‭ ‬فائزين‭ ‬إقليمين‭ ‬أيضًا‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬وسيحصل‭ ‬كلّ‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬ويشملون‭ ‬نغم‭ ‬حسن،‭ ‬وهي‭ ‬طبيبة‭ ‬نسائية‭ ‬عراقية‭ ‬تقدم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والنفسية‭ ‬للفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬الأيزيديات‭ ‬اللاتي‭ ‬تعرضن‭ ‬للاضطهاد‭ ‬والاستعباد‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وتضمّ‭ ‬القائمة‭ ‬أيضًا‭ ‬فرقة‭ ‬إطفاء‭ ‬أمبرة،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬موريتانيا‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطفاء‭ ‬الحرائق،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬الغابات‭ ‬وغرس‭ ‬آلاف‭ ‬الأشجار‭. ‬وستمنح‭ ‬أيضًا‭ ‬الجائزة‭ ‬لكلّ‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬ميانمار‮»‬‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحتاجة‭ ‬بمواد‭ ‬الطوارئ‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬وفرص‭ ‬كسب‭ ‬العيش،‭ ‬ولفيسينتا‭ ‬جونزاليس‭ ‬التي‭ ‬تضمّن‭ ‬عملها‭ ‬إنشاء‭ ‬تعاونية‭ ‬للكاكاو‭ ‬في‭ ‬كوستاريكا‭ ‬لدعم‭ ‬اللاجئات‭ ‬والنساء‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المضيف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الناجيات‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬المنزلي‭. ‬

ومع‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬قسراً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬قال‭ ‬جراندي‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يحتفظ‭ ‬الناس‭ ‬‮«‬بمشاعر‭ ‬التعاطف‭ ‬تجاه‭ ‬أولئك‭ ‬الأشخاص‭ ‬المجبرين‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬ديارهم‮»‬‭. ‬