النائب علي شداد يستضيف رئيس هيأة التقاعد الوطنية ويعلن عن الزام الهياة بإطلاق المستحقات المالية لمتقاعدي تربية البصرة وشركة البتروكيمياويات

كشف النائب “علي شداد اليوم” الاربعاء 5 \ 10 \ 2022 عن نتائج استضافة رئيس هيأة التقاعد الوطنية في مجلس النواب العراقي واوضح ان نتائج الاستفاضة خلصت الى اهمية اطلاق المستحقات المالية لمتقاعدي المديرية العامة لتربية محافظة البصرة والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية واستكمال متعلقاتهم الادارية والمالية” .

واضاف “شداد” انه استضاف اليوم الاربعاء في مقر اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي رئيس هيأة التقاعد الوطنية والكادر المتقدم في الهياة وتم مناقشة اسباب التأخر الحاصل في انجاز معاملات المتقاعدين من تربية البصرة وشركة البتروكيمياويات” .

ولفت الى ان “نتائج الاستضافة خلصت الى ضرورة الاسراع باستكمالات متعلقاتهم الادارية والمالية تمهيدا لصرف مستحقاتهم المتراكمة واكمال معاملاتهم التقاعدية التي شارف على ترويجها اكثر من عام كامل” .

واوضح شداد ان “مخرجات الاستضافة الزمت المصارف الحكومية المقرضة لشريحة المتقاعدين بإسقاط الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم نتيجة لإيقاف رواتبهم التقاعدية على ان تتم تسوية متعلقاتهم المالية من خلال الاستعانة بالجهات الرقابية المتخصصة .

يشار الى ان “الاجتماع الذي انعقد في مقر اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي شارك فيه ممثلون عن متقاعدي تربية البصرة والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ونقيب المعلمين في البصرة اضافة الى بعض النواب عن محافظة البصرة” .

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