انصتوا الى مطالب الناس المشروعة!

راصد الطريق

أنتشر على مواقع التواصل أخيرا مقطع فيديو من مدينة الناصرية يظهر سحبا دخانية تغطي وتخنق مناطق سكنية قريبة من موقع طمر صحي، مع خبر عن توجيه محافظ ذي قار باعتقال “النباشة” الذين يتسببون بحرق الموقع ويؤذون العوائل القريبة منه، وفقا لبيان مقتضب.

هذا المشهد ليس غريبا على اغلب مدننا، وقد سبق لأهالي الحسينية والمعامل مثلا في بغداد ان اشتكوا من هذا الدخان وما يسبب من امراض خطيرة.

السلطات الحكومية والدوائر الخدمية عاجزة حتى الآن عن معالجة هذا الملف، والمسؤولون المقصرون يلجؤون كعادتهم الى الحل الأمني.

لكن إلقاء المسؤولية على الجائع الباحث عن قوت يومه بين النفايات ظلم صارخ، فالفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية تضطر المحرومين للبحث عن اللقمة حتى وسط النفايات!

كفاكم يا مسؤولون تجاهلا وإجراءات ترقيعية، واذا كانت صحة الناس وسلامتهم تعنيكم حقا، فأقيموا معامل لتدوير النفايات تموّل نفسها بنفسها بالاستفادة من إعادة التدوير اليومية ذاتها، وتنقذ الناس من سموم الادخنة القاتلة.

انصتوا الى اصوات المواطنين واسمعوا مطالبهم المشروعة، ولتكفوا ولو قليلا، انتم وحيتانكم، عن مجرد النهب و”اللغف” ولا غيرهما!

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