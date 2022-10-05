بينهم مسلح بمسدس وقنبلة.. مودعون يقتحمون 4 بنوك لبنانية للمطالبة بودائعهم

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
بيروت – الوكالات: اقتحم مودعون غاضبون اثنان منهم على الاقل مسلحان أربعة بنوك تجارية في لبنان أمس بسبب قيود السحب المفروضة على معظم العملاء وسط الانهيار المالي في البلاد.
وتتزايد حالات اقتحام البنوك في أنحاء لبنان وسط تزايد غضب السكان من القيود غير الرسمية التي فرضتها البنوك منذ بدء الانكماش الاقتصادي في عام 2019.
وقالت جمعية صرخة المودعين التي تناصر المودعين الغاضبين ان رجلا يحمل مسدسا وقنبلة يدوية دخل صباح أمس فرع البنك اللبناني للتجارة «بي ال سي» في شتورة مطالبا بسحب مدخراته البالغة 24 ألف دولار.
وقالت الجمعية لرويترز في بيان ان الرجل الذي يدعى علي الساحلي كان هو نفسه مدينا بمبلغ كبير ويحتاج أيضا تحويل أموال الى نجله الذي كان يدرس في أوكرانيا.
وقال البيان ان الرجل حاول بيع كليته.
وذكرت الجمعية أن قوات الامن دخلت البنك في وقت لاحق واعتقلت الساحلي قبل أن يتمكن من الحصول على أي أموال.
ولم يدل البنك بأي تعليق لرويترز حتى الان.
كما اقتحمت مجموعة من العاملين في محطة كهرباء حكومية في شمال لبنان أمس فرع «البنك الوطني الأول» في مدينة طرابلس الساحلية وفقا لشهود عيان.
وقال ممثل النقابة التي ينتمي اليها العمال طلال هاجر من أمام البنك انهم يشعرون بالغضب بسبب تأخير سحب رواتبهم والرسوم التي تحملوها لإتمام العملية.
وفي واقعة ثالثة قالت «جمعية المودعين» وهي جمعية أخرى تناصر المودعين ان مودعا مسلحا احتجز رهائن في بنك بيبلوس في مدينة صور جنوب لبنان.
وقالت انه كان يحمل مسدسا ويطالب باستعادة مدخراته البالغة 44 ألف دولار.
وأضافت جمعية المودعين أنه بعد مفاوضات مع البنك وافق المودع على تسلم 350 مليون ليرة لبنانية نقدا – ما يساوي تقريبا تسعة الاف دولار بسعر السوق أمس – والتي سلمها لاحد أقاربه قبل احتجازه. ولم يصدر تعليق فوري من بنك بيبلوس.
واعتصم مودع رابع في بنك انتركونتيننتال لبنان بضاحية الحازمية في بيروت قائلا انه لن يغادر حتى يحصل على حق استعادة مدخراته بلا قيود وفقا لجمعية صرخة المودعين. ولم يتضح حتى الان ما اذا كان قد اقتحم البنك وهو مسلح.
وشهد الشهر الماضي اقتحام سبعة بنوك في لبنان في أسبوع واحد مما دفع اتحاد البنوك في البلاد لإعلان اغلاق دام أسبوعا تقريبا.
كما شهد هذا الشهر حتى الان اقتحام خمس بنوك. وتمكن المودع اللبناني زاهر خواجة وبعض رفاقه الاثنين من سحب 11750 دولارا من حسابه الذي يزيد على 700 ألف دولار في فرع حارة حريك لبنك لبنان والمهجر (بلوم).
وقال بلوم ان خواجة لم يكن مسلحا وان البنك سيحقق في الواقعة.