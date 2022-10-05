بينهم مسلح بمسدس وقنبلة.. مودعون يقتحمون 4 بنوك لبنانية للمطالبة بودائعهم

بيروت‭ – ‬الوكالات‭: ‬اقتحم‭ ‬مودعون‭ ‬غاضبون‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬مسلحان‭ ‬أربعة‭ ‬بنوك‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬قيود‭ ‬السحب‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬العملاء‭ ‬وسط‭ ‬الانهيار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتتزايد‭ ‬حالات‭ ‬اقتحام‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬غضب‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬البنوك‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الانكماش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬صرخة‭ ‬المودعين‭ ‬التي‭ ‬تناصر‭ ‬المودعين‭ ‬الغاضبين‭ ‬ان‭ ‬رجلا‭ ‬يحمل‭ ‬مسدسا‭ ‬وقنبلة‭ ‬يدوية‭ ‬دخل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬فرع‭ ‬البنك‭ ‬اللبناني‭ ‬للتجارة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ال‭ ‬سي‮»‬‭ ‬في‭ ‬شتورة‭ ‬مطالبا‭ ‬بسحب‭ ‬مدخراته‭ ‬البالغة‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يدعى‭ ‬علي‭ ‬الساحلي‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬مدينا‭ ‬بمبلغ‭ ‬كبير‭ ‬ويحتاج‭ ‬أيضا‭ ‬تحويل‭ ‬أموال‭ ‬الى‭ ‬نجله‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬حاول‭ ‬بيع‭ ‬كليته‭.‬

وذكرت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬دخلت‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬واعتقلت‭ ‬الساحلي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أموال‭.‬

ولم‭ ‬يدل‭ ‬البنك‭ ‬بأي‭ ‬تعليق‭ ‬لرويترز‭ ‬حتى‭ ‬الان‭.‬

كما‭ ‬اقتحمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬فرع‭ ‬‮«‬البنك‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬الساحلية‭ ‬وفقا‭ ‬لشهود‭ ‬عيان‭.‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬اليها‭ ‬العمال‭ ‬طلال‭ ‬هاجر‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬البنك‭ ‬انهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بالغضب‭ ‬بسبب‭ ‬تأخير‭ ‬سحب‭ ‬رواتبهم‭ ‬والرسوم‭ ‬التي‭ ‬تحملوها‭ ‬لإتمام‭ ‬العملية‭.‬

وفي‭ ‬واقعة‭ ‬ثالثة‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬المودعين‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬جمعية‭ ‬أخرى‭ ‬تناصر‭ ‬المودعين‭ ‬ان‭ ‬مودعا‭ ‬مسلحا‭ ‬احتجز‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬بيبلوس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وقالت‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬مسدسا‭ ‬ويطالب‭ ‬باستعادة‭ ‬مدخراته‭ ‬البالغة‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وأضافت‭ ‬جمعية‭ ‬المودعين‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬وافق‭ ‬المودع‭ ‬على‭ ‬تسلم‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬ليرة‭ ‬لبنانية‭ ‬نقدا‭ – ‬ما‭ ‬يساوي‭ ‬تقريبا‭ ‬تسعة‭ ‬الاف‭ ‬دولار‭ ‬بسعر‭ ‬السوق‭ ‬أمس‭ – ‬والتي‭ ‬سلمها‭ ‬لاحد‭ ‬أقاربه‭ ‬قبل‭ ‬احتجازه‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬بيبلوس‭.‬

واعتصم‭ ‬مودع‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬انتركونتيننتال‭ ‬لبنان‭ ‬بضاحية‭ ‬الحازمية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يغادر‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استعادة‭ ‬مدخراته‭ ‬بلا‭ ‬قيود‭ ‬وفقا‭ ‬لجمعية‭ ‬صرخة‭ ‬المودعين‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اقتحم‭ ‬البنك‭ ‬وهو‭ ‬مسلح‭.‬

وشهد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬اقتحام‭ ‬سبعة‭ ‬بنوك‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬اتحاد‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لإعلان‭ ‬اغلاق‭ ‬دام‭ ‬أسبوعا‭ ‬تقريبا‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬اقتحام‭ ‬خمس‭ ‬بنوك‭. ‬وتمكن‭ ‬المودع‭ ‬اللبناني‭ ‬زاهر‭ ‬خواجة‭ ‬وبعض‭ ‬رفاقه‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬11750‭ ‬دولارا‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬حارة‭ ‬حريك‭ ‬لبنك‭ ‬لبنان‭ ‬والمهجر‭ (‬بلوم‭).‬

وقال‭ ‬بلوم‭ ‬ان‭ ‬خواجة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مسلحا‭ ‬وان‭ ‬البنك‭ ‬سيحقق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭.‬