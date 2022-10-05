رئيسة الوزراء البريطانية: إقليم كوردستان شريك رئيسي في الشرق الاوسط

عبّرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن تقدير بلادها للعلاقة القوية مع ٳقليم كوردستان كشريك رئيسي في الشرق الاوسط.

جاء ذلك في رسالة منها الى رئيس ٳقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني شكرت فيها مشاركته في مراسم عزاء الملكة اليزابيث الثانية ، كما عبّرت كذلك عن سعادتها حيال لقاء بارزاني مرة اخری في لندن .

واكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في رسالتها تقدير بلادها للعلاقة القوية القائمة مع ٳقليم كوردستان كشريك رئيسي في الشرق الاوسط. كما اشارت الی ان للمملكة المتحدة مع ٳقليم كوردستان قيم مشتركة مثل حرية التعبير والتربية والاولويات المشتركة كالمسائل الامنية ومواجهة الإرهاب ، مؤكدة علی الاستمرار في مثل هذه المهام المشتركة.

رئيسة الوزراء البريطانية عبّرت كذلك عن املها في العمل مع ٳقليم كوردستان بشكل افضل خلال ادائها لمهامها الجديدة كرئيسة للوزراء وان يتم توسيع مديات الصداقة والعلاقات المشتركة بين الجانبين.

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