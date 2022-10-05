رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد يزف بشرى صرف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان

اعلن الاستاذ فارس عيسى رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بشرى صرف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

وكتب عيسى على صفحته على الفيسبوك” حمدا لله، بعد جهود مكثفة وجبارة و متابعات مستمرة من قبل ممثلية اقليم كوردستان في بغداد، قرر مجلس الوزراء الأتحادي في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/١٠/٤ صرف جميع مستحقات فلاحي أقليم كوردستان لسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥ – ٢٠١٦ والبالغة ٣٠٩ مليارد دينار

عراقي في غضون الاسبوع القادم.

و اضاف رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد “تمخض ذلك عن اجتماعنا مع وزيري المالية الاتحادي وكالة الدكتور إحسان عبدالجبار والدكتور علاء حسن الجبوري وزير التجارة الاتحادي والذي قررنا فيه أن يتم اتخاذ قرار به في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي لهذا الاسبوع” .

وأكد عيسى، تقرر خلال اجتماع مجلس وزراء الاتحادي اليوم ان يعمم القرار خلال اليومين القادمين على الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات و تنفيذه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط