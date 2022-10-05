زيباري: إحاطة بلاسخارت أهملت المعرقلين لمسار العملية السياسية

أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، مساء اليوم الثلاثاء، أن إحاطة الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن كانت فيها نقاط «إيجابية»، لكنه أشار إلى أنها «أهملت» المعرقلين لمسار العملية السياسية في البلاد.

وقال زيباري عبر تويتر: «إحاطة السيدة جينين پلاسخارت إلى مجلس الأمن اليوم كانت فيها نقاط إيجابية». مستدركاً «لكن الإحاطة تغاضت وأهملت الفاعلين المعرقلين لمسار العملية السياسية والدستورية بعد انتخابات أكتوبر ٢٠٢١ والتي ساعدت البعثة الأممية على إنجازها والإشراف عليها».

وختم قائلاً: «فلا أرى ولا أسمع و لا أتكلم!!عن الانسداد».

وكانت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قد أكدت اليوم الثلاثاء في إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن خيبة أمل العراقيين «وصلت إلى عناء السماء»، محذرة من «مخاطر واقعية» قد تنذر بسفك مزيد من الدماء في البلاد.

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