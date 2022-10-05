سعر صرف الدولار.. اللجنة المالية تكشف جدول اعمال استضافة محافظ المركزي

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، جدول اعمالها خلال استضافة محافظ البنك المركزي الاحد المقبل من بينها تحديد سعر صرف الدولار والاحتياطي النقدي.

وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث ان “جدول اعمال اللجنة خلال استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الاحد المقبل يتضمن مناقشة الفائض المالي والاحتياطات النقدية وتحويل الأموال لبقية الوزارات”.

واضاف انه “الجدول لم يتضمن نص المواضيع التي ستطرح على المحافظ موضوع سعر الصرف لكن لطالما الأمر مطلب شعبي ويخص المواطنين سنطرح الموضوع وسنعرف من خلاله إمكانية عودة سعر الصرف إلى سابق عهده”، مبينا انه “سيتبنى إضافة النقطة وطرح الموضوع لطالما هناك مطالب شعبية لإعادة الصرف عما كان عليه سابقا”.

وحدد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأحد المقبل، موعدا لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في داخل اللجنة المالية النيابية.

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