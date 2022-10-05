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صحة الكرخ / اللجنة الاعلامية للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر تعقد اولى اجتماعاتها التحضيرية 

احمد عبد الصاحب كريم
عقدت اللجنة الاعلامية احدى لجان المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لدائرة صحة بغداد الكرخ برئاسة معاون المدير العام للشؤون الفنية الدكتور ( نجاح رحم راشد ) بحضور مديرة مركز التدريب و التطوير و التنمية البشرية الدكتورة (وردة نزار هوبي ) و مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات المهندس (عصام هادي ثجيل) و مقرر اللجنة العلمية اولى اجتماعاتها للتباحث بشأن الاعداد و التنسيق الاعلامي لفعاليات المؤتمر
و تخلل الاجتماع التعريف بمسؤولية اللجنة الاعلامية و الذي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من خلال التعريف بالمؤتمر و محاوره و موعد انعقاده فضلاً عن التواصل مع المؤسسات الاعلامية المختلفة لغرض دعوتها لحضور فعالياته
واضافت رئيس اللجنة الاعلامية ( الدكتورة سفانة علي عثمان ) انه تم  تقسيم الاعمال و الواجبات و الادوار التي تقع على عاتق كل عضو باللجنة وبما يسهم في انجاح فعاليات المؤتمر من خلال التصوير و اعداد الفديوات و البوستات و دعوات المشاركة للباحثين و عرض بحوثهم و نتاجاتهم العلمية و نشر الاخبار الخاصة بالمؤتمر و نشرها في وسائل الاعلام
و من الجدير بالذكر ان المؤتمر  سيعقد على قاعات فندق بابل روتانا للفترة من ١٥ – ١٦ كانون الاول ٢٠٢٢  تحت شعار (جهد – مثابرة – ارتقاء) .
اعلام صحة الكرخ
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