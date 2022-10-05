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صلاح يقود ليفربول للفوز على رينجرز

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه رينجرز غلاسكو 2-0، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لليفربول في الدقيقة السابعة بهدف رائع من ضربة حرة نفذها بإتقان، ثم ضاعف صلاح النتيجة في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط، لينفرد بوصافة المجموعة الأولى، بفارق ست نقاط عن نابولي المتصدر، وثلاث نقاط أمام أياكس، الذي تراجع للمركز الثالث بينما بقي غلاسكو رينجر في ذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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