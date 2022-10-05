قصيدة : إلى اللقاء .. سأراك لاحقا

للشاعر الهنغاري شاندور رَمينَييك

ترجمة مهدي قاسم

سأراك لاحقا ، أقول هذا و أنصرف

تمر قطارات وأعمار ـ

بداخلي في أعماقي يرتجف شيء ما

إنني لا أعلم ، لا أستطيع أن أعرف أبدا

هل يمكنني ثانية ملامسة اليد

التي تركتها بعد مصافحة دافئة ؟

مع ذلك إلى اللقاء و أيضا .

إلى اللقاء غدا ،

و إذا ليس غدا ، فليكن بعد غد ،

و إذا ليس آنذاك ، فيما بعد ،

و إذا لم يكن حينذاك فبعد عام ،

وإن لم يكن حتى ذلك الحين ،

فبعد ألف عام ! .

إلى اللقاء في غبار الأرض

في شعاع السماء

في فناء القمر

في درب التبانة عند أحد النجوم .

إلى لقاء حميم وبهيج

مع ذلك و أيضا .

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