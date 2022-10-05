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مجلس الوزراء الاتحادي يوافق على فتح قنصلية عامة قطرية في كوردستان

مجلس الوزراء الاتحادي يوافق على فتح قنصلية عامة قطرية في كوردستان

وافق مجلس الوزراء الاتحادي  الثلاثاء على فتح قنصلية عامة لدولة قطر في عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مجلس الوزراء في بيان صدر بعد اجتماع الأسبوعي إن أقر “توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة قطرية لدى جمهورية العراق في محافظة أربيل”.

وأضاف أن العراق يحتفظ بحقه بشأن فتح قنصلية عراقية لدى قطر مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ويضم إقليم كوردستان نحو 40 بعثة دبلوماسية، بضمنها قنصليات عربية، وله العديد من الممثليات في شتى دول العالم.

ويحتفظ إقليم كوردستان بعلاقات طيبة مع دولة قطر، وسبق أن أجرى رئيس الحكومة مسرور بارزاني زيارات إلى الدوحة في إطار سياسة الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي.

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