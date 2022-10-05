مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان تؤكد مقتل عنصرين من PKK بقصف تركي في السليمانية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن طائرة مسيّرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK في محافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الجهاز، فإن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لحزب العمال الكوردستاني PKK في الساعة 14:35 من بعد ظهر اليوم في ناحية (زلان) التابعة لقضاء (شارباژير) في محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي الحزب وإصابة آخر بجروح.

وفي وقت سابق اليوم، قال قائمقام قضاء شارباژير، شاهو عثمان: إن «القصف استهدف سيارة لمسلحي الحزب التركي على جسر شيخەل ماريني قرب ناحية زلان».

مبيناً أن «هناك قتلى وجرحى نتيجة القصف وفق حصيلة أولية».

لافتا إلى أن «القوات الأمنية توجهت فوراً إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته».

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